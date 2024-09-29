Курганец лишился сотен тысяч рублей, сменив сим-карту

30 сентября 2024 в 02:57 Размер текста - 17 +

Мошенник взял кредит на сумму около 300 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Лебяжьевского округа Курганской области лишился около 300 тысяч рублей, сменив сим-карту. Мошенник использовал старый номер телефона потерпевшего, чтобы оформить кредит, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Мужчина рассказал, что у него была сим-карта с подключенным к ней аккаунтом в одном из банков. Заявитель рассказал, что он сменил оператора мобильной связи и номер телефона, но не сообщил об этом в банк. Установлено, что сим-карта потерпевшего была выдана другому человеку, а тот, используя банковское приложение, оформил кредит на сумму около 300 тысяч рублей», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщения о задолженности по кредиту мужчине начали поступать в начале августа. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». В полиции призывают откреплять неиспользуемые номера телефонов от портала «Госуслуг», онлайн-банков и других своих аккаунтов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Лебяжьевского округа Курганской области лишился около 300 тысяч рублей, сменив сим-карту. Мошенник использовал старый номер телефона потерпевшего, чтобы оформить кредит, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Мужчина рассказал, что у него была сим-карта с подключенным к ней аккаунтом в одном из банков. Заявитель рассказал, что он сменил оператора мобильной связи и номер телефона, но не сообщил об этом в банк. Установлено, что сим-карта потерпевшего была выдана другому человеку, а тот, используя банковское приложение, оформил кредит на сумму около 300 тысяч рублей», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщения о задолженности по кредиту мужчине начали поступать в начале августа. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». В полиции призывают откреплять неиспользуемые номера телефонов от портала «Госуслуг», онлайн-банков и других своих аккаунтов.