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Курганец лишился сотен тысяч рублей, сменив сим-карту

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Тюмень, купюры, оплата, деньги
Мошенник взял кредит на сумму около 300 тысяч рублей Фото:

Житель Лебяжьевского округа Курганской области лишился около 300 тысяч рублей, сменив сим-карту. Мошенник использовал старый номер телефона потерпевшего, чтобы оформить кредит, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«Мужчина рассказал, что у него была сим-карта с подключенным к ней аккаунтом в одном из банков. Заявитель рассказал, что он сменил оператора мобильной связи и номер телефона, но не сообщил об этом в банк. Установлено, что сим-карта потерпевшего была выдана другому человеку, а тот, используя банковское приложение, оформил кредит на сумму около 300 тысяч рублей», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Сообщения о задолженности по кредиту мужчине начали поступать в начале августа. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». В полиции призывают откреплять неиспользуемые номера телефонов от портала «Госуслуг», онлайн-банков и других своих аккаунтов.

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Житель Лебяжьевского округа Курганской области лишился около 300 тысяч рублей, сменив сим-карту. Мошенник использовал старый номер телефона потерпевшего, чтобы оформить кредит, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Мужчина рассказал, что у него была сим-карта с подключенным к ней аккаунтом в одном из банков. Заявитель рассказал, что он сменил оператора мобильной связи и номер телефона, но не сообщил об этом в банк. Установлено, что сим-карта потерпевшего была выдана другому человеку, а тот, используя банковское приложение, оформил кредит на сумму около 300 тысяч рублей», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщения о задолженности по кредиту мужчине начали поступать в начале августа. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». В полиции призывают откреплять неиспользуемые номера телефонов от портала «Госуслуг», онлайн-банков и других своих аккаунтов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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