Курганец лишился сотен тысяч рублей, сменив сим-карту

Житель Лебяжьевского округа Курганской области лишился около 300 тысяч рублей, сменив сим-карту. Мошенник использовал старый номер телефона потерпевшего, чтобы оформить кредит, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
«Мужчина рассказал, что у него была сим-карта с подключенным к ней аккаунтом в одном из банков. Заявитель рассказал, что он сменил оператора мобильной связи и номер телефона, но не сообщил об этом в банк. Установлено, что сим-карта потерпевшего была выдана другому человеку, а тот, используя банковское приложение, оформил кредит на сумму около 300 тысяч рублей», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Сообщения о задолженности по кредиту мужчине начали поступать в начале августа. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». В полиции призывают откреплять неиспользуемые номера телефонов от портала «Госуслуг», онлайн-банков и других своих аккаунтов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Житель Лебяжьевского округа Курганской области лишился около 300 тысяч рублей, сменив сим-карту. Мошенник использовал старый номер телефона потерпевшего, чтобы оформить кредит, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Мужчина рассказал, что у него была сим-карта с подключенным к ней аккаунтом в одном из банков. Заявитель рассказал, что он сменил оператора мобильной связи и номер телефона, но не сообщил об этом в банк. Установлено, что сим-карта потерпевшего была выдана другому человеку, а тот, используя банковское приложение, оформил кредит на сумму около 300 тысяч рублей», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщения о задолженности по кредиту мужчине начали поступать в начале августа. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». В полиции призывают откреплять неиспользуемые номера телефонов от портала «Госуслуг», онлайн-банков и других своих аккаунтов.