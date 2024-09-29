29 сентября 2024
28 сентября 2024

У свердловского бизнесмена за ночь сожгли две премиальные иномарки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало чтения приговора Николаю Сандакову в суде Советского района. Челябинск, вип авто, инфинити qx70
Один из внедорожников бренда infiniti сгорел полностью (архивное фото) Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) у местного предпринимателя подожгли две премиальные иномарки бренда Infiniti. Эту информацию URA.RU подтвердил юрист Сергей С.

«Он обратился ко мне, я опубликовал информацию и видео с целью установления преступника-поджигателя. Кто и в связи с чем поджег его автомобили — пострадавший не знает», — рассказал собеседник.

Инцидент произошел ночью 29 сентября у частного дома в районе Деревообрабатывающего комбината (ДОК) по улице Белореченской. Момент поджога попал на камеру видеонаблюдения, которую опубликовал в соцсетях источник агентства. В 04:53 по местному времени неизвестный подошел к припаркованным автомобилям, облил капот одного из них воспламеняющейся жидкостью и поднес к смеси зажигалку. После чего поджигатель скрылся. В результате возгорания внедорожник был полностью охвачен пламенем и уничтожен. Пожар угрожал распространению на близлежащий жилой дом, в котором тогда находились четыре человека, включая двух детей. Второй автомобиль все-таки удалось спасти.

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В Алапаевске (Свердловская область) у местного предпринимателя подожгли две премиальные иномарки бренда Infiniti. Эту информацию URA.RU подтвердил юрист Сергей С. «Он обратился ко мне, я опубликовал информацию и видео с целью установления преступника-поджигателя. Кто и в связи с чем поджег его автомобили — пострадавший не знает», — рассказал собеседник. Инцидент произошел ночью 29 сентября у частного дома в районе Деревообрабатывающего комбината (ДОК) по улице Белореченской. Момент поджога попал на камеру видеонаблюдения, которую опубликовал в соцсетях источник агентства. В 04:53 по местному времени неизвестный подошел к припаркованным автомобилям, облил капот одного из них воспламеняющейся жидкостью и поднес к смеси зажигалку. После чего поджигатель скрылся. В результате возгорания внедорожник был полностью охвачен пламенем и уничтожен. Пожар угрожал распространению на близлежащий жилой дом, в котором тогда находились четыре человека, включая двух детей. Второй автомобиль все-таки удалось спасти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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