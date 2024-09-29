У свердловского бизнесмена за ночь сожгли две премиальные иномарки. Видео

30 сентября 2024 в 01:48 Размер текста - 17 +

Один из внедорожников бренда infiniti сгорел полностью (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Алапаевске (Свердловская область) у местного предпринимателя подожгли две премиальные иномарки бренда Infiniti. Эту информацию URA.RU подтвердил юрист Сергей С. «Он обратился ко мне, я опубликовал информацию и видео с целью установления преступника-поджигателя. Кто и в связи с чем поджег его автомобили — пострадавший не знает», — рассказал собеседник. Инцидент произошел ночью 29 сентября у частного дома в районе Деревообрабатывающего комбината (ДОК) по улице Белореченской. Момент поджога попал на камеру видеонаблюдения, которую опубликовал в соцсетях источник агентства. В 04:53 по местному времени неизвестный подошел к припаркованным автомобилям, облил капот одного из них воспламеняющейся жидкостью и поднес к смеси зажигалку. После чего поджигатель скрылся. В результате возгорания внедорожник был полностью охвачен пламенем и уничтожен. Пожар угрожал распространению на близлежащий жилой дом, в котором тогда находились четыре человека, включая двух детей. Второй автомобиль все-таки удалось спасти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Алапаевске (Свердловская область) у местного предпринимателя подожгли две премиальные иномарки бренда Infiniti. Эту информацию URA.RU подтвердил юрист Сергей С. «Он обратился ко мне, я опубликовал информацию и видео с целью установления преступника-поджигателя. Кто и в связи с чем поджег его автомобили — пострадавший не знает», — рассказал собеседник. Инцидент произошел ночью 29 сентября у частного дома в районе Деревообрабатывающего комбината (ДОК) по улице Белореченской. Момент поджога попал на камеру видеонаблюдения, которую опубликовал в соцсетях источник агентства. В 04:53 по местному времени неизвестный подошел к припаркованным автомобилям, облил капот одного из них воспламеняющейся жидкостью и поднес к смеси зажигалку. После чего поджигатель скрылся. В результате возгорания внедорожник был полностью охвачен пламенем и уничтожен. Пожар угрожал распространению на близлежащий жилой дом, в котором тогда находились четыре человека, включая двух детей. Второй автомобиль все-таки удалось спасти.