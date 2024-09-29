В Нижневартовске (ХМАО) вечером 29 сентября во дворе дома 19 по улице Дзержинского произошла массовая драка. По информации очевидцев, из-за конфликта взрослый мужчина подлетел к подростку и схватил ее за шею. После к потасовке подключились другие участники.
«Драка возле Дзержинского 19. По видео видно, что взрослый бородатый персонаж сходу подлетает к девочке-подростку, и взяв ее за одежду, видимо, пытается убедить её в своей четкости», — сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На место прибыли сотрудники полиции.
В комментариях к записи развернулась дискуссия. Большая часть подписчиков паблика осудила нападение на девушку. Однако, одна из жительниц двора поделилась, что пострадавшая и компания ее друзей ведут себя вызывающе и мешают окружающим.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАЛ-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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