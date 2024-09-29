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27 сентября 2024

В Нижневартовске в одном из дворов произошла массовая драка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На место потасовки прибыли сотрудники полиции
На место потасовки прибыли сотрудники полиции Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 29 сентября во дворе дома 19 по улице Дзержинского произошла массовая драка. По информации очевидцев, из-за конфликта взрослый мужчина подлетел к подростку и схватил ее за шею. После к потасовке подключились другие участники.

«Драка возле Дзержинского 19. По видео видно, что взрослый бородатый персонаж сходу подлетает к девочке-подростку, и взяв ее за одежду, видимо, пытается убедить её в своей четкости», — сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На место прибыли сотрудники полиции.

В комментариях к записи развернулась дискуссия. Большая часть подписчиков паблика осудила нападение на девушку. Однако, одна из жительниц двора поделилась, что пострадавшая и компания ее друзей ведут себя вызывающе и мешают окружающим.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАЛ-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) вечером 29 сентября во дворе дома 19 по улице Дзержинского произошла массовая драка. По информации очевидцев, из-за конфликта взрослый мужчина подлетел к подростку и схватил ее за шею. После к потасовке подключились другие участники. «Драка возле Дзержинского 19. По видео видно, что взрослый бородатый персонаж сходу подлетает к девочке-подростку, и взяв ее за одежду, видимо, пытается убедить её в своей четкости», — сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На место прибыли сотрудники полиции. В комментариях к записи развернулась дискуссия. Большая часть подписчиков паблика осудила нападение на девушку. Однако, одна из жительниц двора поделилась, что пострадавшая и компания ее друзей ведут себя вызывающе и мешают окружающим. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАЛ-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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