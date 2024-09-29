С 30 сентября Сбербанк поднял ставки по вкладам «Лучший%» и «СберВклад», повысив их до 20% годовых на сроки до одного года. Они стали доступны, как на «новые», так и ранее вложенные средства под повышенные проценты.
«Сбербанк вернул максимальные ставки на более короткие сроки — семь и девять месяцев, а также сравнял максимальные ставки на „старые“ и „новые“ деньги», — передает слова директора департамента компании «Занять и сберегать» Сергея Широкова издание РБК. До этого максимальная ставка 20% по вкладу «Лучший%» предлагалась только для средств, которые не были на счетах банка предыдущие два месяца и при условии вложения на срок три года.
Чтобы воспользоваться увеличенными процентными ставками по вкладу «СберВклад», клиентам необходимо соответствовать ряду условий: осуществление поступления заработной платы или пенсии на карту банка, ежемесячные траты по картам «Сбера» на сумму не менее 30 тысяч рублей, а также наличие активной подписки «СберПрайм».
Ранее URA.RU писало о введении Сбербанком единого способа оплаты лицом в 2025 году. Сейчас такой сервис «Сбер» и Национальная система платежных карт (НСПК) разрабатывают параллельно.
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