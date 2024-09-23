23 сентября 2024

Сбербанк рассказал о планах ввести единый способ оплаты лицом

Сбербанк: в 2025 году появится единый способ оплаты покупок с помощью биометрии
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбербанк и НСПК разрабатывают единый способ оплаты биометрией параллельно
Сбербанк и НСПК разрабатывают единый способ оплаты биометрией параллельно Фото:

В 2025 году появится единый способ оплачивать покупки с помощью биометрии клиентам любых банков, поделился прогнозом директор дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олег Евсеев. Сейчас такой сервис «Сбер» и Национальная система платежных карт (НСПК) разрабатывают параллельно.

«Мы стремимся создать сервис, в котором гражданин нашей страны может оплачивать покупки биометрией независимо от того, клиентом какого банка он является, и до конца года реализуем данную возможность», — заявил Евсеев РБК. Он подчеркнул, что НСПК готовится сделать такой же сервис и хранить у себя базу связок карты с биометрией.

По его словам, в результате проектов появится целевое решение для всех банков в 2025 году. Сейчас же Сбербанк развивает биометрические платежи на базе своей эквайринговой сети.

Вместе с Единой биометрической системой «Сбер» реализует оплату товаров с маркировкой +18 по биометрии, передает НСН. Пользователь сможет подтвердить возраст независимо от того, к какому банку привязан его счет.

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В 2025 году появится единый способ оплачивать покупки с помощью биометрии клиентам любых банков, поделился прогнозом директор дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олег Евсеев. Сейчас такой сервис «Сбер» и Национальная система платежных карт (НСПК) разрабатывают параллельно. «Мы стремимся создать сервис, в котором гражданин нашей страны может оплачивать покупки биометрией независимо от того, клиентом какого банка он является, и до конца года реализуем данную возможность», — заявил Евсеев РБК. Он подчеркнул, что НСПК готовится сделать такой же сервис и хранить у себя базу связок карты с биометрией. По его словам, в результате проектов появится целевое решение для всех банков в 2025 году. Сейчас же Сбербанк развивает биометрические платежи на базе своей эквайринговой сети. Вместе с Единой биометрической системой «Сбер» реализует оплату товаров с маркировкой +18 по биометрии, передает НСН. Пользователь сможет подтвердить возраст независимо от того, к какому банку привязан его счет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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