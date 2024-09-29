Актер Логинов: продавец обуви из Екатеринбурга Гена Букин пошел бы на СВО. Видео

30 сентября 2024 в 03:18 Размер текста - 17 +

Виктор Логинов считает честным человеком своего героя в отношении к СВО Фото: Фотографии предоставлены телекомпанией ТНТ Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов, сыгравший роль продавца обуви Гены Букина из Екатеринбурга, предположил, что его знаменитый персонаж стал бы участником СВО. Об этом артист заявил на подкасте «Не выходя из комнаты». «Да, вполне. … Думаю, если бы Гена Букин попал на СВО, то это был бы персонаж по типу Швейка (прим. ред. сатирический персонаж — бравый солдат, придуманный чешским писателем Ярославом Гашеком). Он не отказывается, но в силу своей непосредственности и идиотии, которая так или иначе существует…, но тем не менее он бы пошел. В этом отношении он довольно честный человек», — сказал актер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов, сыгравший роль продавца обуви Гены Букина из Екатеринбурга, предположил, что его знаменитый персонаж стал бы участником СВО. Об этом артист заявил на подкасте «Не выходя из комнаты». «Да, вполне. … Думаю, если бы Гена Букин попал на СВО, то это был бы персонаж по типу Швейка (прим. ред. сатирический персонаж — бравый солдат, придуманный чешским писателем Ярославом Гашеком). Он не отказывается, но в силу своей непосредственности и идиотии, которая так или иначе существует…, но тем не менее он бы пошел. В этом отношении он довольно честный человек», — сказал актер.