29 сентября 2024
28 сентября 2024

Актер Логинов: продавец обуви из Екатеринбурга Гена Букин пошел бы на СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Букины. Фотографии предоставлены каналом ТНТ, Букины
Виктор Логинов считает честным человеком своего героя в отношении к СВО Фото:

Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов, сыгравший роль продавца обуви Гены Букина из Екатеринбурга, предположил, что его знаменитый персонаж стал бы участником СВО. Об этом артист заявил на подкасте «Не выходя из комнаты».

«Да, вполне. … Думаю, если бы Гена Букин попал на СВО, то это был бы персонаж по типу Швейка (прим. ред. сатирический персонаж — бравый солдат, придуманный чешским писателем Ярославом Гашеком). Он не отказывается, но в силу своей непосредственности и идиотии, которая так или иначе существует…, но тем не менее он бы пошел. В этом отношении он довольно честный человек», — сказал актер.

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Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов, сыгравший роль продавца обуви Гены Букина из Екатеринбурга, предположил, что его знаменитый персонаж стал бы участником СВО. Об этом артист заявил на подкасте «Не выходя из комнаты». «Да, вполне. … Думаю, если бы Гена Букин попал на СВО, то это был бы персонаж по типу Швейка (прим. ред. сатирический персонаж — бравый солдат, придуманный чешским писателем Ярославом Гашеком). Он не отказывается, но в силу своей непосредственности и идиотии, которая так или иначе существует…, но тем не менее он бы пошел. В этом отношении он довольно честный человек», — сказал актер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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