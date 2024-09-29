Информация о пострадавших не уточняется
В Тюмени на Цветном бульваре в ночь на 30 сентября произошел пожар в ресторане «Зарница». О происшествии очевидцы сообщили в соцсети.
«Пожар на Цветном бульваре. Предварительно, возгорание произошло в ресторане „Зарница“ напротив „Вкусно и точка“» — сообщается в telegram-канале «Тюмень ЧП».
На месте работают спасатели. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается.
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