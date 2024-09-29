29 сентября 2024
28 сентября 2024
27 сентября 2024

В центре Тюмени загорелся ресторан. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Информация о пострадавших не уточняется
Информация о пострадавших не уточняется Фото:

В Тюмени на Цветном бульваре в ночь на 30 сентября произошел пожар в ресторане «Зарница». О происшествии очевидцы сообщили в соцсети.

«Пожар на Цветном бульваре. Предварительно, возгорание произошло в ресторане „Зарница“ напротив „Вкусно и точка“» — сообщается в telegram-канале «Тюмень ЧП».

На месте работают спасатели. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на Цветном бульваре в ночь на 30 сентября произошел пожар в ресторане «Зарница». О происшествии очевидцы сообщили в соцсети. «Пожар на Цветном бульваре. Предварительно, возгорание произошло в ресторане „Зарница“ напротив „Вкусно и точка“» — сообщается в telegram-канале «Тюмень ЧП». На месте работают спасатели. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...