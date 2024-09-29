29 сентября 2024

В Сокологоровке эвакуируют жителей из-за огня, охватившего сразу несколько улиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые дома были уничтожены огнем
Некоторые дома были уничтожены огнем Фото:

В поселке Сокологоровка, расположенном в Первомайске (ЛНР), возник пожар, охвативший несколько улиц. Об этом сообщил глава города Сергей Колягин.

«Огнем охвачено несколько улиц на территории жилого массива Сокологоровка. Горят жилые и нежилые индивидуальные жилые дома...», — написал Колягин в своем telegram-канале. Глава поселения также сообщил, что из-за пожара весь поселок был обесточен.

Ситуацию с пожаром осложнил сильный ветер, который распространяет огонь, жар от которого уничтожает объекты на большой площади. Пожарные, вместе с сотрудниками МЧС Первомайска и поддержкой сил из соседних городов, уже несколько часов ведут борьбу с огнем. Предполагаемой причиной возникновения пожара названо неосторожное обращение с огнем.

В связи с чрезвычайной ситуацией проводится эвакуация местных жителей, чьи дома либо были уничтожены, либо находятся в зоне предполагаемого риска. Эта операция организована совместно с Первомайским отделом МВД. Эвакуированные перевозятся в пункты временного размещения, где им предоставляется вся необходимая помощь.

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В поселке Сокологоровка, расположенном в Первомайске (ЛНР), возник пожар, охвативший несколько улиц. Об этом сообщил глава города Сергей Колягин. «Огнем охвачено несколько улиц на территории жилого массива Сокологоровка. Горят жилые и нежилые индивидуальные жилые дома...», — написал Колягин в своем telegram-канале. Глава поселения также сообщил, что из-за пожара весь поселок был обесточен. Ситуацию с пожаром осложнил сильный ветер, который распространяет огонь, жар от которого уничтожает объекты на большой площади. Пожарные, вместе с сотрудниками МЧС Первомайска и поддержкой сил из соседних городов, уже несколько часов ведут борьбу с огнем. Предполагаемой причиной возникновения пожара названо неосторожное обращение с огнем. В связи с чрезвычайной ситуацией проводится эвакуация местных жителей, чьи дома либо были уничтожены, либо находятся в зоне предполагаемого риска. Эта операция организована совместно с Первомайским отделом МВД. Эвакуированные перевозятся в пункты временного размещения, где им предоставляется вся необходимая помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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