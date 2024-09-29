В Сокологоровке эвакуируют жителей из-за огня, охватившего сразу несколько улиц

В поселке Сокологоровка, расположенном в Первомайске (ЛНР), возник пожар, охвативший несколько улиц. Об этом сообщил глава города Сергей Колягин.
«Огнем охвачено несколько улиц на территории жилого массива Сокологоровка. Горят жилые и нежилые индивидуальные жилые дома...», — написал Колягин в своем telegram-канале. Глава поселения также сообщил, что из-за пожара весь поселок был обесточен.
Ситуацию с пожаром осложнил сильный ветер, который распространяет огонь, жар от которого уничтожает объекты на большой площади. Пожарные, вместе с сотрудниками МЧС Первомайска и поддержкой сил из соседних городов, уже несколько часов ведут борьбу с огнем. Предполагаемой причиной возникновения пожара названо неосторожное обращение с огнем.
В связи с чрезвычайной ситуацией проводится эвакуация местных жителей, чьи дома либо были уничтожены, либо находятся в зоне предполагаемого риска. Эта операция организована совместно с Первомайским отделом МВД. Эвакуированные перевозятся в пункты временного размещения, где им предоставляется вся необходимая помощь.
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