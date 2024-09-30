Курганский врач Очеретина рассказала, как избавиться от боли в шее и пояснице

Врач Очеретина: два упражнения помогают при болях в шее и пояснице

30 сентября 2024 в 06:29 Размер текста - 17 +

Доктор посоветовала выполнять упражнения, помогающие снизить боль Фото: Илья Московец © URA.RU Врач из Кургана Ирина Очеретина рассказала про два упражнения от боли в шее или пояснице. О них она написала в своих соцсетях. По словам доктора, несколько простых действий помогут как облегчить боль, так и полностью снять ее. «В том случае, если заклинило шею или между лопатками, следует лечь на пол, вытянув руки вдоль тела, лицом вниз, а нос должен касаться пола. Затем нужно поочередно поднимать правую руку и левую ногу, потом левую руку и правую ногу. Можно делать паузами, достигнув 60-70 повторений», — рассказала Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она добавила, что иногда можно почувствовать мягкий щелчок между лопатками, что может облегчить боль. Если пересекло поясницу, доктор советует встать на четвереньки и ходить на них 10—20 минут. Если это сложно, можно просто стоять на четвереньках хотя бы 10 минут. В том случае, если больно опираться на запястья или колени, можно подойти к столу, наклониться и облокотиться на него ладонями и предплечьями, поочередно поднимая правую и левую пятки. Сообщалось, что нарушение осанки у детей может привести к серьезным последствиям в будущем. Ирина Очеретина рассказывала, что родители должны быть внимательными к физическому развитию своего ребенка и обращаться к специалисту в случае обнаружения подозрительных признаков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врач из Кургана Ирина Очеретина рассказала про два упражнения от боли в шее или пояснице. О них она написала в своих соцсетях. По словам доктора, несколько простых действий помогут как облегчить боль, так и полностью снять ее. «В том случае, если заклинило шею или между лопатками, следует лечь на пол, вытянув руки вдоль тела, лицом вниз, а нос должен касаться пола. Затем нужно поочередно поднимать правую руку и левую ногу, потом левую руку и правую ногу. Можно делать паузами, достигнув 60-70 повторений», — рассказала Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она добавила, что иногда можно почувствовать мягкий щелчок между лопатками, что может облегчить боль. Если пересекло поясницу, доктор советует встать на четвереньки и ходить на них 10—20 минут. Если это сложно, можно просто стоять на четвереньках хотя бы 10 минут. В том случае, если больно опираться на запястья или колени, можно подойти к столу, наклониться и облокотиться на него ладонями и предплечьями, поочередно поднимая правую и левую пятки. Сообщалось, что нарушение осанки у детей может привести к серьезным последствиям в будущем. Ирина Очеретина рассказывала, что родители должны быть внимательными к физическому развитию своего ребенка и обращаться к специалисту в случае обнаружения подозрительных признаков.