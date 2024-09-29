29 сентября 2024
28 сентября 2024

Мэр Сургута нашел замену обвиняемой в коррупции чиновнице

Департамент городского хозяйства и ЖКХ Сургута возглавил Алексеев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пост ушедшей в отставку главной коммунальщицы Сургута занял опытный сургутский чиновник
Пост ушедшей в отставку главной коммунальщицы Сургута занял опытный сургутский чиновник Фото:

Мэр Сургута Максим Слепов нашел замену обвиняемой в коррупции главной коммунальщице города Марии Ваньковой. На пост главы департамента городского хозяйства и ЖКХ с 30 сентября назначен Сергей Алексеев. Информация о назначении опубликована на сайте мэрии Сургута.

«Сергей Алексеев с 30 сентября 2024 года возглавил департамент городского хозяйства администрации города Сургута. С 2018-го работал в администрации города — заместителем директора департамента городского хозяйства, заместителем директора департамента имущественных и земельных отношений. С апреля по сентябрь 2024 года руководил УК „Сургутсервис“», — указано в публикации.

Алексееву 54 года. Он окончил Петропавловский техникум механизации сельского хозяйства по специальности «Механизация сельского хозяйства» и Акмолинский финансово-экономический колледж по специальности «Финансы». Затем получил высшее образование в Тюменском государственном нефтегазовом университете по специальности «Управление персоналом».

Ранее URA.RU рассказывало о карьере ушедшей в отставку бывшей главной коммунальщице Сургута Марии Ваньковой. Скандальная чиновница уволилась 6 сентября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Сургута Максим Слепов нашел замену обвиняемой в коррупции главной коммунальщице города Марии Ваньковой. На пост главы департамента городского хозяйства и ЖКХ с 30 сентября назначен Сергей Алексеев. Информация о назначении опубликована на сайте мэрии Сургута. «Сергей Алексеев с 30 сентября 2024 года возглавил департамент городского хозяйства администрации города Сургута. С 2018-го работал в администрации города — заместителем директора департамента городского хозяйства, заместителем директора департамента имущественных и земельных отношений. С апреля по сентябрь 2024 года руководил УК „Сургутсервис“», — указано в публикации. Алексееву 54 года. Он окончил Петропавловский техникум механизации сельского хозяйства по специальности «Механизация сельского хозяйства» и Акмолинский финансово-экономический колледж по специальности «Финансы». Затем получил высшее образование в Тюменском государственном нефтегазовом университете по специальности «Управление персоналом». Ранее URA.RU рассказывало о карьере ушедшей в отставку бывшей главной коммунальщице Сургута Марии Ваньковой. Скандальная чиновница уволилась 6 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...