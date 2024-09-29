Мэр Сургута нашел замену обвиняемой в коррупции чиновнице

Мэр Сургута Максим Слепов нашел замену обвиняемой в коррупции главной коммунальщице города Марии Ваньковой. На пост главы департамента городского хозяйства и ЖКХ с 30 сентября назначен Сергей Алексеев. Информация о назначении опубликована на сайте мэрии Сургута.
«Сергей Алексеев с 30 сентября 2024 года возглавил департамент городского хозяйства администрации города Сургута. С 2018-го работал в администрации города — заместителем директора департамента городского хозяйства, заместителем директора департамента имущественных и земельных отношений. С апреля по сентябрь 2024 года руководил УК „Сургутсервис“», — указано в публикации.
Алексееву 54 года. Он окончил Петропавловский техникум механизации сельского хозяйства по специальности «Механизация сельского хозяйства» и Акмолинский финансово-экономический колледж по специальности «Финансы». Затем получил высшее образование в Тюменском государственном нефтегазовом университете по специальности «Управление персоналом».
Ранее URA.RU рассказывало о карьере ушедшей в отставку бывшей главной коммунальщице Сургута Марии Ваньковой. Скандальная чиновница уволилась 6 сентября.
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