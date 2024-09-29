В Тюмени под окнами многоэтажки нашли труп

Обстоятельства произошедшего неизвестны
В Тюмени под окнами многоэтажного дома на улице Ямской обнаружили труп мужчины. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
«Вызов поступил в 16:03, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 16:16. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили агентству в департаменте.
Инцидент произошел 29 сентября. Обстоятельства произошедшего неизвестны.
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