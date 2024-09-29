29 сентября 2024
28 сентября 2024

В Тюмени под окнами многоэтажки нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстоятельства произошедшего неизвестны
Обстоятельства произошедшего неизвестны Фото:

В Тюмени под окнами многоэтажного дома на улице Ямской обнаружили труп мужчины. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Вызов поступил в 16:03, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 16:16. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили агентству в департаменте.

Инцидент произошел 29 сентября. Обстоятельства произошедшего неизвестны. 

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В Тюмени под окнами многоэтажного дома на улице Ямской обнаружили труп мужчины. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «Вызов поступил в 16:03, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 16:16. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили агентству в департаменте. Инцидент произошел 29 сентября. Обстоятельства произошедшего неизвестны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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