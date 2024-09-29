29 сентября 2024
28 сентября 2024

Тюменский футболист погиб в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай играл за ФК "Тюмень"
Николай играл за ФК "Тюмень" Фото:

Спортсмен из Тюменской области Николай Пальянов погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в группе футбольного клуба «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Пальянов Николай Викторович играл за наш клуб — в „Тюмени-2003“. С детства отдался футболу и всегда отстаивал все матчи. Вчера нам сообщили очень плохую новость. Что Кольки не стало. Погиб на СВО», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области простились с участником СВО Иваном Бекеневым. Похороны прошли на кладбище села Сладково.

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Спортсмен из Тюменской области Николай Пальянов погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в группе футбольного клуба «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Пальянов Николай Викторович играл за наш клуб — в „Тюмени-2003“. С детства отдался футболу и всегда отстаивал все матчи. Вчера нам сообщили очень плохую новость. Что Кольки не стало. Погиб на СВО», — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области простились с участником СВО Иваном Бекеневым. Похороны прошли на кладбище села Сладково.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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