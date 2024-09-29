Тюменский футболист погиб в зоне СВО

Николай играл за ФК "Тюмень"
Спортсмен из Тюменской области Николай Пальянов погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в группе футбольного клуба «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
«Пальянов Николай Викторович играл за наш клуб — в „Тюмени-2003“. С детства отдался футболу и всегда отстаивал все матчи. Вчера нам сообщили очень плохую новость. Что Кольки не стало. Погиб на СВО», — указано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области простились с участником СВО Иваном Бекеневым. Похороны прошли на кладбище села Сладково.
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