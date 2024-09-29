Многодетная челябинка с 40-градусной температурой ждала скорую больше 10 часов

Скорую помощь пришлось ждать более десяти часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Многодетная мама из Тракторозаводского района Челябинска ждала скорую помощь более десяти часов с 40-градусной температурой и сильным кашлем. Она рассказала URA.RU, что ночью ей пришлось вызвать платного врача-терапевта.

«Скорая помощь — совсем не скорая. Кашель ужасный, температура 40 и не можем вызвать скорую. Вызов был в 15:30, ждали до 23:30, так никого не дождались», — рассказала URA.RU Светлана Л.

Женщина сообщила, что накануне уделила зуб, поэтому температура могла подняться из-за этой манипуляции. Также она переживала, что может заболеть пневмонией, так как в Челябинске распространяется эта инфекция. В двенадцатом часу ночи челябинка вызвала платного врача на дом за шесть тысяч рублей. После того, как терапевт приехал, в 1:45 ей поступил звонок от скорой помощи. В результате скорую помощь пришлось ждать более 10 часов.

«Когда время было 23:30, решили больше не ждать и вызвали платную, так как терпеть температуру 40,2 и жуткий кашель просто не было сил уже. Испугалась, мало ли что может случиться, а у меня трое детей. К моменту приезда скорой мне уже оказывали помощь платные врачи», — рассказала Светлана.

В пресс-службе регионального минздрава попросили пациентку направить им персональные данные. Они пообещали выяснить сложившуюся ситуацию и дать ответ.