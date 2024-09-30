ЧЭМК поссорился с поставщиком дров

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, стройматериалы, деревья, лесоматериалы, бревно, дрова, лесозаготовка
Дрова на комбинате используются в технологических целях Фото:
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Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Сотрудники Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) поссорились с компанией по поставке дров. Как следует из уведомления УФАС по региону, комбинат потребовал внести фирму партнера в реестр недобросовестных поставщиков.

«В УФАС по Челябинской области поступило обращение АО „ЧЭМК“ о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО „Транслес“. Причиной стало уклонение от заключения договора о поставке технологических дров», — отметили в офисе службы.

Продукцию фирма поставлять не стала, хотя в запросе котировок участвовала, предложив свои условия и цены. Рассмотрение жалобы состоится 2 октября. До того момента ответная сторона должна представить письменные пояснения о причинах уклонения от поставки.

ЧЭМК национализирован в феврале. Причиной стали нарушения приватизации, допущенные в 90-е годы. Собственности лишилась семья Антиповых, владевшая комбинатом. По тем же основаниям с ЧЭМК национализирован агрохолдинг «Ариант» семьи Аристовых.

При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам разбирательства в УФАС. Ответы к моменту публикации не поступили.

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Сотрудники Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) поссорились с компанией по поставке дров. Как следует из уведомления УФАС по региону, комбинат потребовал внести фирму партнера в реестр недобросовестных поставщиков. «В УФАС по Челябинской области поступило обращение АО „ЧЭМК“ о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО „Транслес“. Причиной стало уклонение от заключения договора о поставке технологических дров», — отметили в офисе службы. Продукцию фирма поставлять не стала, хотя в запросе котировок участвовала, предложив свои условия и цены. Рассмотрение жалобы состоится 2 октября. До того момента ответная сторона должна представить письменные пояснения о причинах уклонения от поставки. ЧЭМК национализирован в феврале. Причиной стали нарушения приватизации, допущенные в 90-е годы. Собственности лишилась семья Антиповых, владевшая комбинатом. По тем же основаниям с ЧЭМК национализирован агрохолдинг «Ариант» семьи Аристовых. При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам разбирательства в УФАС. Ответы к моменту публикации не поступили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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