ЧЭМК поссорился с поставщиком дров

Дрова на комбинате используются в технологических целях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Сотрудники Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) поссорились с компанией по поставке дров. Как следует из уведомления УФАС по региону, комбинат потребовал внести фирму партнера в реестр недобросовестных поставщиков.

«В УФАС по Челябинской области поступило обращение АО „ЧЭМК“ о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО „Транслес“. Причиной стало уклонение от заключения договора о поставке технологических дров», — отметили в офисе службы.

Продукцию фирма поставлять не стала, хотя в запросе котировок участвовала, предложив свои условия и цены. Рассмотрение жалобы состоится 2 октября. До того момента ответная сторона должна представить письменные пояснения о причинах уклонения от поставки.

ЧЭМК национализирован в феврале. Причиной стали нарушения приватизации, допущенные в 90-е годы. Собственности лишилась семья Антиповых, владевшая комбинатом. По тем же основаниям с ЧЭМК национализирован агрохолдинг «Ариант» семьи Аристовых.

При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам разбирательства в УФАС. Ответы к моменту публикации не поступили.