В Челябинске снесут незаконную сельхозярмарку

В мэрию Челябинска на незаконную торговлю, осуществляемую по улице Чичерина, пожаловались горожане. После проведенной проверки оказалось, что у продавцов действительно нет необходимых согласований и документов. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава Курчатовского района Сергей Антипов.
«В выходные на место выезжала полиция, были составлены протоколы. Если не будет оформлено, как полагается, будем помогать городскому управлению торговли демонтировать такую ярмарку. В районе есть согласованные точки для таких ярмарок, они пользуются спросом у жителей», — сообщил Антипов.
В свою очередь врио мэра Александр Астахов распорядился усилить работу по выявлению несанкционированных ярмарок в Челябинске. Также он рекомендовал проследить за тем, чтобы в согласованных местах торговли продавцы вовремя убирали мусор, держали торговые точки в порядке.
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