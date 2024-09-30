Тюменскому военкомату нужна почти сотня новых контрактников

Тюменский военный комиссариат ищет разведчиков для службы по контракту
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Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, военнослужащие, бойцы, военная форма, солдат, вс рф, контрактники, добровольческий батальон, южноуралец
Поступив на службу военные единовременно получат миллион рублей Фото:

Военный комиссариат Тюменской области ищет 85 желающих служить по контракту в зоне СВО. Вакансии размещены на федеральном портале по поиску работы.

«Вакансии военного комиссариата Тюменской области. Служба по контракту. Требуемое количество человек — 85», — следует из объявлений.

Военкомату нужны разведчики и командиры взводов. Заработная плата составит от 204 до 226 тысяч рублей в месяц. Соискателям также предоставят единовременную выплату в миллион рублей и соцпакет.

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Военный комиссариат Тюменской области ищет 85 желающих служить по контракту в зоне СВО. Вакансии размещены на федеральном портале по поиску работы. «Вакансии военного комиссариата Тюменской области. Служба по контракту. Требуемое количество человек — 85», — следует из объявлений. Военкомату нужны разведчики и командиры взводов. Заработная плата составит от 204 до 226 тысяч рублей в месяц. Соискателям также предоставят единовременную выплату в миллион рублей и соцпакет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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