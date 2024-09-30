Тюменскому военкомату нужна почти сотня новых контрактников

Поступив на службу военные единовременно получат миллион рублей
Военный комиссариат Тюменской области ищет 85 желающих служить по контракту в зоне СВО. Вакансии размещены на федеральном портале по поиску работы.
«Вакансии военного комиссариата Тюменской области. Служба по контракту. Требуемое количество человек — 85», — следует из объявлений.
Военкомату нужны разведчики и командиры взводов. Заработная плата составит от 204 до 226 тысяч рублей в месяц. Соискателям также предоставят единовременную выплату в миллион рублей и соцпакет.
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