Тюменскому военкомату нужна почти сотня новых контрактников

Тюменский военный комиссариат ищет разведчиков для службы по контракту

30 сентября 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Поступив на службу военные единовременно получат миллион рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военный комиссариат Тюменской области ищет 85 желающих служить по контракту в зоне СВО. Вакансии размещены на федеральном портале по поиску работы. «Вакансии военного комиссариата Тюменской области. Служба по контракту. Требуемое количество человек — 85», — следует из объявлений. Военкомату нужны разведчики и командиры взводов. Заработная плата составит от 204 до 226 тысяч рублей в месяц. Соискателям также предоставят единовременную выплату в миллион рублей и соцпакет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный комиссариат Тюменской области ищет 85 желающих служить по контракту в зоне СВО. Вакансии размещены на федеральном портале по поиску работы. «Вакансии военного комиссариата Тюменской области. Служба по контракту. Требуемое количество человек — 85», — следует из объявлений. Военкомату нужны разведчики и командиры взводов. Заработная плата составит от 204 до 226 тысяч рублей в месяц. Соискателям также предоставят единовременную выплату в миллион рублей и соцпакет.