Школа Челябинска выплатит ученику 300 тысяч рублей за перелом бедра со смещением

Школьник поскользнулся у крыльца гимназии из-за нечищенного льда Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Гимназия № 96 в Металлургическом районе Челябинска выплатит 300 тысяч рублей за перелом, который тот получил, поскользнувшись на территории школы. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Мальчик получил травму на территории гимназии, поскользнувшись на наледи у крыльца. В результате падения у ребенка диагностирован закрытый перелом бедра со смещением. Судом исковые требования прокурора удовлетворены. С гимназии в пользу несовершеннолетнего солидарно взыскана компенсация в размере 300 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Однако гимназия не согласилась с размером компенсации и обжаловала постановление суда. Однако коллегия по гражданским делам областного суда отказала в снижении размера компенсации. Решение вступило в силу, его исполнение поставлено на контроль.