29 сентября 2024

Школа Челябинска выплатит ученику 300 тысяч рублей за перелом бедра со смещением

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети, школьники, школа, силовики. Тюмень, подростки, дети, школа, школьники, дети зимой, крыльцо школы
Школьник поскользнулся у крыльца гимназии из-за нечищенного льда Фото:

Гимназия № 96 в Металлургическом районе Челябинска выплатит 300 тысяч рублей за перелом, который тот получил, поскользнувшись на территории школы. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Мальчик получил травму на территории гимназии, поскользнувшись на наледи у крыльца. В результате падения у ребенка диагностирован закрытый перелом бедра со смещением. Судом исковые требования прокурора удовлетворены. С гимназии в пользу несовершеннолетнего солидарно взыскана компенсация в размере 300 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Однако гимназия не согласилась с размером компенсации и обжаловала постановление суда. Однако коллегия по гражданским делам областного суда отказала в снижении размера компенсации. Решение вступило в силу, его исполнение поставлено на контроль.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гимназия № 96 в Металлургическом районе Челябинска выплатит 300 тысяч рублей за перелом, который тот получил, поскользнувшись на территории школы. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Мальчик получил травму на территории гимназии, поскользнувшись на наледи у крыльца. В результате падения у ребенка диагностирован закрытый перелом бедра со смещением. Судом исковые требования прокурора удовлетворены. С гимназии в пользу несовершеннолетнего солидарно взыскана компенсация в размере 300 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Однако гимназия не согласилась с размером компенсации и обжаловала постановление суда. Однако коллегия по гражданским делам областного суда отказала в снижении размера компенсации. Решение вступило в силу, его исполнение поставлено на контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...