29 сентября 2024

В Екатеринбурге 14-летняя школьница сбежала из дома и была изнасилована

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Материалы дела переданы в СКР Фото:

В Екатеринбурге 14-летняя девочка заявила о том, что ее изнасиловал 16-летний парень. Сам подозреваемый заявил сыщикам, что все было взаимно. Подробности URA.RU рассказал источник.

«В полицию обратилась соцработник психиатрической больницы и сообщила о том, что одна из их пациенток утверждает, что ее изнасиловали. Семиклассница еще в августе сбежала из дома, и в один из дней оказалась в квартире барака в переулке Кыштымский. С ней там был некий парень, которого она плохо знала, и он ее якобы изнасиловал», — сказал собеседник агентства.

Личность подозреваемого удалось быстро установить — им оказался девятиклассник одной из школ. Сам он заявил полиции, что интимная близость с девочкой была по взаимному согласию. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.

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В Екатеринбурге 14-летняя девочка заявила о том, что ее изнасиловал 16-летний парень. Сам подозреваемый заявил сыщикам, что все было взаимно. Подробности URA.RU рассказал источник. «В полицию обратилась соцработник психиатрической больницы и сообщила о том, что одна из их пациенток утверждает, что ее изнасиловали. Семиклассница еще в августе сбежала из дома, и в один из дней оказалась в квартире барака в переулке Кыштымский. С ней там был некий парень, которого она плохо знала, и он ее якобы изнасиловал», — сказал собеседник агентства. Личность подозреваемого удалось быстро установить — им оказался девятиклассник одной из школ. Сам он заявил полиции, что интимная близость с девочкой была по взаимному согласию. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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