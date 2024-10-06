Между первыми лицами Екатеринбурга снова полыхает: спикеру думы вменяют срыв договора

Мэр Орлов отказывает председателю думы Гурарий во встречах

07 октября 2024 в 07:34 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов согласился вернуть Общественную палату в ведение мэрии Фото: Илья Московец © URA.RU Между мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым и спикером думы Анной Гурарий возникла новая напряженность. По данным URA.RU, причина в том, что дума якобы (там это отрицают) нарушила важную кулуарную договоренность при возвращении городской Общественной палаты (ОП) под контроль администрации. Как сообщало агентство, 24 сентября депутаты проголосовали за то, чтобы обеспечение работы ОП взяла на себя мэрия. С таким предложением на Орлова вышла сама Гурарий. Когда прежний созыв думы в 2020 году отвоевывал у тогдашнего состава администрации Общественную палату, в аппарат думы передали две ставки — главного специалиста и ведущего. «Орлов и Гурарий договорились, что, если дума отказывается от ОП, ставки должны вернуться в мэрию. Но депутатам эту информацию почему-то никто не передал», — поделился информированный чиновник. По словам его и другого источника URA.RU из числа свидетелей ссоры, узнав, что соглашение нарушено, разозлившийся Орлов отказал Гурарий в традиционной встрече 30 сентября — после утренней оперативки в администрации. Новость по теме Мэр Екатеринбурга решил проучить спикера думы после конфуза перед губернатором Он также направил ей письмо с просьбой все же внести изменения в штатное расписание думы, вернув две ставки, и отчитаться, как дума тратилась на Общественную палату в 2024 году. Гурарий в ответном письме якобы заявила, что готова поменять свое штатное расписание, но с возвращением в мэрию только одной ставки и при условии создания внутри аппарата думы департаментов (это позволит поднять зарплаты сотрудникам, но потребует дополнительные расходы из городской казны). Один из собеседников также отмечает, что «эмоциональный разговор» — по поводу ставок и реструктуризации аппарата думы — у Гурарий был на днях якобы и с замом Орлова по финансам Андреем Корюковым. Широко известно, что он сопротивляется всякий раз, когда речь заходит о новых тратах. В самой думе разногласий между Орловым и Гурарий не видят. Там убеждены, что напряженность исходит с третьего этажа администрации: вице-мэры бьются между собой за контроль над ОП, один из участников этого конфликта якобы и соревнуется за ставки от имени Орлова. В руководстве мэрии и думы от публичных комментариев по теме воздерживаются. Последний такой кризис в отношениях между ветвями городской власти был в конце предыдущего политического сезона. Орлову не понравилось, что Гурарий в обход него добилась совещания у губернатора Евгения Куйвашева по поводу реконструкции «Городска чекистов», находящегося в ее избирательном округе. Тогда мэр не принимал спикера несколько недель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Между мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым и спикером думы Анной Гурарий возникла новая напряженность. По данным URA.RU, причина в том, что дума якобы (там это отрицают) нарушила важную кулуарную договоренность при возвращении городской Общественной палаты (ОП) под контроль администрации. Как сообщало агентство, 24 сентября депутаты проголосовали за то, чтобы обеспечение работы ОП взяла на себя мэрия. С таким предложением на Орлова вышла сама Гурарий. Когда прежний созыв думы в 2020 году отвоевывал у тогдашнего состава администрации Общественную палату, в аппарат думы передали две ставки — главного специалиста и ведущего. «Орлов и Гурарий договорились, что, если дума отказывается от ОП, ставки должны вернуться в мэрию. Но депутатам эту информацию почему-то никто не передал», — поделился информированный чиновник. Он также направил ей письмо с просьбой все же внести изменения в штатное расписание думы, вернув две ставки, и отчитаться, как дума тратилась на Общественную палату в 2024 году. Гурарий в ответном письме якобы заявила, что готова поменять свое штатное расписание, но с возвращением в мэрию только одной ставки и при условии создания внутри аппарата думы департаментов (это позволит поднять зарплаты сотрудникам, но потребует дополнительные расходы из городской казны). Один из собеседников также отмечает, что «эмоциональный разговор» — по поводу ставок и реструктуризации аппарата думы — у Гурарий был на днях якобы и с замом Орлова по финансам Андреем Корюковым. Широко известно, что он сопротивляется всякий раз, когда речь заходит о новых тратах. В самой думе разногласий между Орловым и Гурарий не видят. Там убеждены, что напряженность исходит с третьего этажа администрации: вице-мэры бьются между собой за контроль над ОП, один из участников этого конфликта якобы и соревнуется за ставки от имени Орлова. В руководстве мэрии и думы от публичных комментариев по теме воздерживаются. Последний такой кризис в отношениях между ветвями городской власти был в конце предыдущего политического сезона. Орлову не понравилось, что Гурарий в обход него добилась совещания у губернатора Евгения Куйвашева по поводу реконструкции «Городска чекистов», находящегося в ее избирательном округе. Тогда мэр не принимал спикера несколько недель.