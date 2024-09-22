Мэр Екатеринбурга решил проучить спикера думы после конфуза перед губернатором

Дума Екатеринбурга возобновляет работу после летней паузы

23 сентября 2024 в 09:02 Размер текста - 17 +

К новому сезону взаимодействие Алексея Орлова и Анны Гурарий, вероятно, нормализовалось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В политическое межсезонье, которое официально завершается в Екатеринбурге на этой неделе, мэр Алексей Орлов попытался «повоспитывать» молодую спикера думы Анну Гурарий, которая, как он посчитал, проявила чрезмерную самостоятельность. По данным URA.RU, триггером послужила неловкая ситуация с участием губернатора Евгения Куйвашева. Все произошло еще в мае. По словам двух свидетелей интриги, во время традиционного возложения цветов на Широкореченском кладбище по случаю Дня Победы Гурарий подошла к Куйвашеву с просьбой посодействовать в реконструкции разваливающегося «Городка чекистов» в центре Екатеринбурга, который находится на территории Кировского избирательного округа Гурарий. Губернатор решил ее поддержать и спустя несколько дней собрал целое совещание. «Когда увидел, что Орлова нет, поинтересовался, где он. Гурарий сказала, что у мэра дела. И через некоторое время, когда Куйвашев принимал Орлова в своем кабинете, жестко с него спросил: „Почему ты отправляешь ее ко мне [городские] вопросы решать?“. Тот даже не знал, что ответить — ведь Гурарий с ним эту тему не обсуждала вообще. Глава вышел от губернатора в гневе», — пересказал один из источников. Второй собеседник агентства заявил, что тоже слышал про этот конфликт, но в подробности не погружен. «Городок чекистов» давно нуждается в реконструкции Фото: Размик Закарян © URA.RU Оба источника утверждают, что после этого Орлов минимизировал общение со спикером, демонстрируя ей свое недовольство. А в начале июля, когда Гурарий пришла к нему в понедельник утром, чтобы по традиции обсудить рабочие планы на следующие пять дней, Орлов при свидетелях сказал ей примерно так: «А чего [вы пришли]? У вас же каникулы (с 25 июня — прим. ред.)». «И показательно зашел в свой кабинет с замами», — знает один из собеседников. При этом третий источник — близкий к мэрии и думе — уверяет, что кризиса в действительности якобы не было. А пауза в понедельничных планерках была связана якобы исключительно с «Иннопромом», из-за которого у первых лиц по обыкновению мало свободного времени, и летней паузой в работе думы. К первому после длительного перерыва заседанию думы 24 сентября отношения между первыми лицами города, вероятно, нормализовались или близки к этому. Гурарий была с Орловым на всех торжественных мероприятиях по случаю Дня города в середине августа, а 13 сентября отправилась в Минск в составе большой делегации от Екатеринбурга. Ее предшественника Игоря Володина Орлов в такие поездки не брал. Анну Гурарий вместе с другими депутатами включили в большую делегацию в Минске, раньше такого не было Фото: Илья Московец © URA.RU Перед этим — 11 сентября — Орлов публично заявил, что в 2025-м власти начнут ремонтировать «Городок чекистов». До конца этого года чиновники проведут обследование помещений. Отвечая на вопрос URA.RU по теме, Орлов заверил корреспондента, что Гурарий не игнорировал и что несогласованных действий с ее стороны не было. Сама Гурарий сказала то же самое, подтвердив лишь, что «Городок чекистов» с губернатором действительно обсуждала, поскольку ее состоянием обеспокоены она как горожанка и ее избиратели. Спикером думы Гурарий стала в октябре 2023 года — после выборов, в результате которых Орлов серьезно думу обновил (чтобы она была более послушной), зачистив ее от представителей миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Одни источники агентства утверждали, что фамилию Гурарий назвал губернатор (и есть сразу несколько версий, почему именно ее), но Орлов настаивал, что предложил шефу эту кандидатуру сам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В политическое межсезонье, которое официально завершается в Екатеринбурге на этой неделе, мэр Алексей Орлов попытался «повоспитывать» молодую спикера думы Анну Гурарий, которая, как он посчитал, проявила чрезмерную самостоятельность. По данным URA.RU, триггером послужила неловкая ситуация с участием губернатора Евгения Куйвашева. Все произошло еще в мае. По словам двух свидетелей интриги, во время традиционного возложения цветов на Широкореченском кладбище по случаю Дня Победы Гурарий подошла к Куйвашеву с просьбой посодействовать в реконструкции разваливающегося «Городка чекистов» в центре Екатеринбурга, который находится на территории Кировского избирательного округа Гурарий. Губернатор решил ее поддержать и спустя несколько дней собрал целое совещание. «Когда увидел, что Орлова нет, поинтересовался, где он. Гурарий сказала, что у мэра дела. И через некоторое время, когда Куйвашев принимал Орлова в своем кабинете, жестко с него спросил: „Почему ты отправляешь ее ко мне [городские] вопросы решать?“. Тот даже не знал, что ответить — ведь Гурарий с ним эту тему не обсуждала вообще. Глава вышел от губернатора в гневе», — пересказал один из источников. Второй собеседник агентства заявил, что тоже слышал про этот конфликт, но в подробности не погружен. Оба источника утверждают, что после этого Орлов минимизировал общение со спикером, демонстрируя ей свое недовольство. А в начале июля, когда Гурарий пришла к нему в понедельник утром, чтобы по традиции обсудить рабочие планы на следующие пять дней, Орлов при свидетелях сказал ей примерно так: «А чего [вы пришли]? У вас же каникулы (с 25 июня — прим. ред.)». «И показательно зашел в свой кабинет с замами», — знает один из собеседников. При этом третий источник — близкий к мэрии и думе — уверяет, что кризиса в действительности якобы не было. А пауза в понедельничных планерках была связана якобы исключительно с «Иннопромом», из-за которого у первых лиц по обыкновению мало свободного времени, и летней паузой в работе думы. К первому после длительного перерыва заседанию думы 24 сентября отношения между первыми лицами города, вероятно, нормализовались или близки к этому. Гурарий была с Орловым на всех торжественных мероприятиях по случаю Дня города в середине августа, а 13 сентября отправилась в Минск в составе большой делегации от Екатеринбурга. Ее предшественника Игоря Володина Орлов в такие поездки не брал. Перед этим — 11 сентября — Орлов публично заявил, что в 2025-м власти начнут ремонтировать «Городок чекистов». До конца этого года чиновники проведут обследование помещений. Отвечая на вопрос URA.RU по теме, Орлов заверил корреспондента, что Гурарий не игнорировал и что несогласованных действий с ее стороны не было. Сама Гурарий сказала то же самое, подтвердив лишь, что «Городок чекистов» с губернатором действительно обсуждала, поскольку ее состоянием обеспокоены она как горожанка и ее избиратели. Спикером думы Гурарий стала в октябре 2023 года — после выборов, в результате которых Орлов серьезно думу обновил (чтобы она была более послушной), зачистив ее от представителей миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Одни источники агентства утверждали, что фамилию Гурарий назвал губернатор (и есть сразу несколько версий, почему именно ее), но Орлов настаивал, что предложил шефу эту кандидатуру сам.