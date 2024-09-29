29 сентября 2024

В Тюмени два человека сгорели в автомобиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь охватил салон автомобиля (архивное фото)
Огонь охватил салон автомобиля (архивное фото) Фото:

В Тюмени на улице Волгоградской загорелся автомобиль ВАЗ-2114. В результате происшествия два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«К сожалению, в результате происшествия погибло два человека, личности которых устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — указано в telegram-канале управления.

Известно, что инцидент произошел днем 30 сентября. В тушении пожара участвовали две единицы техники и восемь человек личного состава МЧС. 

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В Тюмени на улице Волгоградской загорелся автомобиль ВАЗ-2114. В результате происшествия два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «К сожалению, в результате происшествия погибло два человека, личности которых устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — указано в telegram-канале управления. Известно, что инцидент произошел днем 30 сентября. В тушении пожара участвовали две единицы техники и восемь человек личного состава МЧС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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