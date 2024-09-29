Силовики раскрыли подробности ДТП в ХМАО, где три человека погибли, сорвавшись с обрыва в Обь

Две женщины и 12-летний ребенок погибли в районе Мегиона (ХМАО), когда ехали к дачным участкам. Из-за темноты водитель пропустила поворот, не справилась с управлением и автомобиль слетел в реку Обь, автоледи и ее пассажиры погибли до приезда скорой помощи.
«Было темное время суток, водитель автомобиля перепутала поворот и свернула к обрыву, они слетели в реку и не смогли выбраться. Погибли две женщины и подросток 12-ти лет», — рассказал URA.RU источник в силовых структурах.
По словам инсайдера, автомобиль принадлежал жителю Ивановской области, а за рулем находилась его супруга. Машина поднята со дна реки, в салоне находились тела погибших. Источник отметил, что материалы дела по ДТП переданы в Следственный комитет ХМАО, URA.RU попыталось взять комментарий, но в ведомстве на звонок журналиста не ответили.
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