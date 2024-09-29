29 сентября 2024

Силовики раскрыли подробности ДТП в ХМАО, где три человека погибли, сорвавшись с обрыва в Обь

В ХМАО водитель перепутала поворот и слетела на автомобиле с обрыва в реку Обь
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка за рулем автомобиля пропустила поворот и автомобиль слетел с обрыва в Обь
Девушка за рулем автомобиля пропустила поворот и автомобиль слетел с обрыва в Обь Фото:

Две женщины и 12-летний ребенок погибли в районе Мегиона (ХМАО), когда ехали к дачным участкам. Из-за темноты водитель пропустила поворот, не справилась с управлением и автомобиль слетел в реку Обь, автоледи и ее пассажиры погибли до приезда скорой помощи.

«Было темное время суток, водитель автомобиля перепутала поворот и свернула к обрыву, они слетели в реку и не смогли выбраться. Погибли две женщины и подросток 12-ти лет», — рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

По словам инсайдера, автомобиль принадлежал жителю Ивановской области, а за рулем находилась его супруга. Машина поднята со дна реки, в салоне находились тела погибших. Источник отметил, что материалы дела по ДТП переданы в Следственный комитет ХМАО, URA.RU попыталось взять комментарий, но в ведомстве на звонок журналиста не ответили.

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Две женщины и 12-летний ребенок погибли в районе Мегиона (ХМАО), когда ехали к дачным участкам. Из-за темноты водитель пропустила поворот, не справилась с управлением и автомобиль слетел в реку Обь, автоледи и ее пассажиры погибли до приезда скорой помощи. «Было темное время суток, водитель автомобиля перепутала поворот и свернула к обрыву, они слетели в реку и не смогли выбраться. Погибли две женщины и подросток 12-ти лет», — рассказал URA.RU источник в силовых структурах. По словам инсайдера, автомобиль принадлежал жителю Ивановской области, а за рулем находилась его супруга. Машина поднята со дна реки, в салоне находились тела погибших. Источник отметил, что материалы дела по ДТП переданы в Следственный комитет ХМАО, URA.RU попыталось взять комментарий, но в ведомстве на звонок журналиста не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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