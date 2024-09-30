На вокзале Екатеринбурга силовики поймали 33-летнего жителя Республики Башкортостан, находившегося в федеральном розыске за кражу денег. Мужчину поместили в СИЗО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральском федеральном округу.
«Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский по ориентировке коллег из ОП-11 УМВД России по городу Уфе задержали 33-летнего жителя Республики Башкортостан, находившегося в федеральном розыске. Мужчину, схожего по приметам, указанным в ориентировке, транспортные полицейские задержали при посадке на поезд Владивосток — Москва», — следует из сообщения.
На мужчину было заведено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ (кража). Обвиняемый не явился на судебное заседание, после чего суд изменил меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу, и его объявили в розыск. Ему удавалось скрываться в течение месяца. Из Екатеринбурга он собирался уехать в Нижний Новгород в надежде избежать наказания.
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