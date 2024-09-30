Екатеринбуржец разорился, чтобы сводить девушку с сайта знакомств на стендап

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Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург, стендап, standup spot, standup, открытый микрофон, комедия, fresh standup, стендап клуб, зрители стендапа
Парень хотел насладиться шоу в обществе новой знакомой, но не получилось (архивное фото) Фото:

Екатеринбургский студент лишился сбережений после того, как повстречал на сайте знакомств девушку, которая предложила вместе сходить на стендап. Он потратил на мнимые билеты более 300 тысяч рублей, но не увидел ни шоу, ни новой подруги. Подробности URA.RU рассказал источник.

«Первокурсник юридического университета познакомился онлайн с девушкой. Она предложила ему сходить вместе на стендап и бросила в мессенджере ссылку, по которой надо купить билеты. 19-летний парень с радостью согласился», — сказал собеседник агентства.

Он ввел нужную сумму, деньги списались, но сайт выдал ошибку. Студент связался со «службой поддержки», где под разными предлогами его заставили еще совершить переводы — всего 316 тысяч рублей. Лишь через несколько дней, когда незнакомка и «продавцы билетов» перестали выходить на связь, парень понял, что его обманули. Он обратился в полицию, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество».

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Екатеринбургский студент лишился сбережений после того, как повстречал на сайте знакомств девушку, которая предложила вместе сходить на стендап. Он потратил на мнимые билеты более 300 тысяч рублей, но не увидел ни шоу, ни новой подруги. Подробности URA.RU рассказал источник. «Первокурсник юридического университета познакомился онлайн с девушкой. Она предложила ему сходить вместе на стендап и бросила в мессенджере ссылку, по которой надо купить билеты. 19-летний парень с радостью согласился», — сказал собеседник агентства. Он ввел нужную сумму, деньги списались, но сайт выдал ошибку. Студент связался со «службой поддержки», где под разными предлогами его заставили еще совершить переводы — всего 316 тысяч рублей. Лишь через несколько дней, когда незнакомка и «продавцы билетов» перестали выходить на связь, парень понял, что его обманули. Он обратился в полицию, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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