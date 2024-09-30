Тюменка трижды упала в обморок при виде крови

Жительница Тюмени три раза упала в обморок при виде собственной крови. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Женщина получила глубокий порез, когда доставала мясо из блендера. Она случайно включила электроприбор.
«Вид собственной крови ее так напугал, что три раза на несколько секунд женщина падала в обморок. Сильное беспокойство и переживание испытал и муж пострадавшей, но сделал две важные вещи, чтобы помочь: наложил повязку и остановил кровотечение, вызвал скорую», — сообщили в департаменте.
Сотрудники скорой помощи обработали рану и наложили повязку. От госпитализации женщина отказалась, сославшись на хорошее самочувствие.
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