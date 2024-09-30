Сколько стоит в Челябинской области аренда коттеджей с баней и сауной

Арендовать коттедж с баней челябинцы могут за восемь тысяч рублей в сутки
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Снять на сутки коттедж с баней в Челябинске можно за 7 тысяч 800 рублей
Снять на сутки коттедж с баней в Челябинске можно за 7 тысяч 800 рублей Фото:

В Челябинской области с начала 2024 года спрос на аренду коттеджей с баней вырос вдвое, с сауной — на треть. При этом стоимость аренды подобных объектов только растет. На данный момент снять коттедж с баней на сутки в среднем можно за восемь тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Аренда загородного дома с банным чаном в Челябинской области в среднем обойдется в 8 тысяч 900 рублей за сутки, а дома с баней — в 7 тысяч 800 рублей за ночь», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, дороже всего в регионе обойдется аренда загородного дома с сауной. Снять такой коттедж в среднем челябинцы могут за 9 тысяч 300 рублей за ночь. При этом в Челябинской области в августе загородное жилье с банями бронировали чаще, чем в среднем по России. Регион вошел в топ-3 наряду с Московской и Ленинградской областями. 

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В Челябинской области с начала 2024 года спрос на аренду коттеджей с баней вырос вдвое, с сауной — на треть. При этом стоимость аренды подобных объектов только растет. На данный момент снять коттедж с баней на сутки в среднем можно за восемь тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Аренда загородного дома с банным чаном в Челябинской области в среднем обойдется в 8 тысяч 900 рублей за сутки, а дома с баней — в 7 тысяч 800 рублей за ночь», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, дороже всего в регионе обойдется аренда загородного дома с сауной. Снять такой коттедж в среднем челябинцы могут за 9 тысяч 300 рублей за ночь. При этом в Челябинской области в августе загородное жилье с банями бронировали чаще, чем в среднем по России. Регион вошел в топ-3 наряду с Московской и Ленинградской областями. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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