Daily Storm рассказал, как сидят в «Лефортово» замы Шойгу

Бывшие заместители министра обороны России Тимур Иванов и Дмитрий Булгаков, обвиняемые в коррупционных преступлениях, не высказывали жалоб на условия содержания в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил член СПЧ Алексей Мельников, который посетил их в качестве правозащитника.
«Нормально все они выглядят. Живы-здоровы, без синяков. Может, с точки зрения условий содержания у них нет проблем никаких», — заявил Мельников изданию Daily Storm. Правозащитник предположил, что отказ генералов общаться может быть связан с недоверием к членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Меликов добавил, что при осмотре камеры было установлено отсутствие нарушений условия содержания. Иванов и Булгаков не озвучивали никаких частных вопросов, связанных с медицинской помощью или бытом, и подтвердили, что у них нет претензий к условиям содержания. Правозащитник также отметил, что в «Лефортово» арестованные содержатся в одинаковых условиях, и у генералов нет привилегий в плане питания и обустройства камеры.
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов стал фигурантом уголовного дела по обвинению в получении взяток на сумму около 1 миллиарда рублей. В связи с расследованием были арестованы его объекты недвижимости в Тверской области, включая земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров и загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Дмитрий Булгаков арестован по обвинениям в коррупции, которые связаны с заключением контрактов на поставку некачественных продуктов питания для российских войск по завышенным ценам.
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