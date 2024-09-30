«Боец ВСУ» сорвал рейс из Египта в Екатеринбург, заявив о минировании самолета

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Самолеты гражданской авиации в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина., аэропорт, гражданская авиация, самолет, авиакомпания россия
Вылет самолета задержали на 2,5 часа (архивное фото) Фото:

В Шарм-эш-Шейхе (Египет) неизвестный представился бойцом Вооруженных сил Украины и заявил о минировании самолета авиакомпании «Россия» в Екатеринбург. Борт пришлось повторно досмотреть, из-за чего вылет задержали на 2,5 часа. Служба безопасности аэропорта не обнаружила взрывчатку. Информация об этом появилась в Telegram.

«В минувший четверг [26 сентября] командир судна Boeing 737 авиакомпании „Россия“ перед рейсом Шарм-эш-Шейх — Екатеринбург отсыпался в одном из отелей, где перевозчик размещает своих сотрудников для отдыха между полетами. Когда пилот покидал гостиницу, собираясь в аэропорт, в лобби к нему подошел незнакомый мужчина, заявил, что он боец ВСУ, и пообещал взорвать российский самолет», — передает telegram-канал Shot.

Неизвестный спрятался, а командир судна сообщил о происшествии в аэропорт. Под проверку из-за заявления мужчины попал и багаж пассажиров. К операции привлекались полицейские и кинологи. После досмотра самолет благополучно долетел до Екатеринбурга.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. На момент публикации ответ не поступил.

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В Шарм-эш-Шейхе (Египет) неизвестный представился бойцом Вооруженных сил Украины и заявил о минировании самолета авиакомпании «Россия» в Екатеринбург. Борт пришлось повторно досмотреть, из-за чего вылет задержали на 2,5 часа. Служба безопасности аэропорта не обнаружила взрывчатку. Информация об этом появилась в Telegram. «В минувший четверг [26 сентября] командир судна Boeing 737 авиакомпании „Россия“ перед рейсом Шарм-эш-Шейх — Екатеринбург отсыпался в одном из отелей, где перевозчик размещает своих сотрудников для отдыха между полетами. Когда пилот покидал гостиницу, собираясь в аэропорт, в лобби к нему подошел незнакомый мужчина, заявил, что он боец ВСУ, и пообещал взорвать российский самолет», — передает telegram-канал Shot. Неизвестный спрятался, а командир судна сообщил о происшествии в аэропорт. Под проверку из-за заявления мужчины попал и багаж пассажиров. К операции привлекались полицейские и кинологи. После досмотра самолет благополучно долетел до Екатеринбурга. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. На момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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