В центре Тюмени появятся новые платные парковки

В Тюмени с 5 ноября вводится платный режим парковок по улицам Тургенева, Первомайской, Советской. Об этом сообщили в пресс-службе «Тюменьгортранс».
«Представленные в настоящем проекте постановления изменения входят в третий этап расширения платного парковочного пространства на территории города Тюмени, в рамках которого с 5 ноября вводится платный режим парковок по улицам Тургенева, Семакова, Кирова, Урицкого, Первомайской, Привокзальной, Советской, Елецкой», — сообщили в пресс-службе. Пока неизвестен размер платы за парковку на указанных участках.
Отмечается, что благодаря таким парковкам снижается количество нарушений ПДД и разгружаются дороги. На сегодняшний день стоимость места в разных частях города составляет 20-50 рублей в час.
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