В центре Тюмени появятся новые платные парковки

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Новые платные парковки начнут работать с 5 ноября
Новые платные парковки начнут работать с 5 ноября Фото:

В Тюмени с 5 ноября вводится платный режим парковок по улицам Тургенева, Первомайской, Советской. Об этом сообщили в пресс-службе «Тюменьгортранс».

«Представленные в настоящем проекте постановления изменения входят в третий этап расширения платного парковочного пространства на территории города Тюмени, в рамках которого с 5 ноября вводится платный режим парковок по улицам Тургенева, Семакова, Кирова, Урицкого, Первомайской, Привокзальной, Советской, Елецкой», — сообщили в пресс-службе. Пока неизвестен размер платы за парковку на указанных участках.

Отмечается, что благодаря таким парковкам снижается количество нарушений ПДД и разгружаются дороги. На сегодняшний день стоимость места в разных частях города составляет 20-50 рублей в час.

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В Тюмени с 5 ноября вводится платный режим парковок по улицам Тургенева, Первомайской, Советской. Об этом сообщили в пресс-службе «Тюменьгортранс». «Представленные в настоящем проекте постановления изменения входят в третий этап расширения платного парковочного пространства на территории города Тюмени, в рамках которого с 5 ноября вводится платный режим парковок по улицам Тургенева, Семакова, Кирова, Урицкого, Первомайской, Привокзальной, Советской, Елецкой», — сообщили в пресс-службе. Пока неизвестен размер платы за парковку на указанных участках. Отмечается, что благодаря таким парковкам снижается количество нарушений ПДД и разгружаются дороги. На сегодняшний день стоимость места в разных частях города составляет 20-50 рублей в час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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