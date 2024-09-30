Путин наградил уходящего в отставку министра и еще пятерых статусных свердловчан

Президент Путин наградил уходящего в отставку министра и еще пятерых свердловчан

30 сентября 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Юрий Биктуганов проработал в правительстве 13 лет Фото: Илья Московец © URA.RU Президент России Владимир Путин раздал награды статусным свердловчанам. Среди них — уходящий в отставку министр образования Юрий Биктуганов, два замгубернатора, советник вице-губернатора и два депутата. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Биктуганов, работаюший в свердловском правительстве с 2011 года, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Такую же награду присвоили Денису Лякишеву, советнику политического вице-губернатора Олега Чемезова, «силовому» замгубернатора Азату Салихову и первому заместителю главы региона Алексею Шмыкову. За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу медали также получили первый зампред регионального заксобрания Дмитрий Жуков и его коллега Михаил Клименко. В списке награжденных и врачи — доцент Уральского государственного медицинского университета Федор Брезгин, студент УгМУ и медбрат «Военного клинического госпиталя» Арсений Кисляков, ассистент УгМУ Кирилл Кубасов. За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медпомощи в экстремальных условиях, им вручили медали Луки Крымского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин раздал награды статусным свердловчанам. Среди них — уходящий в отставку министр образования Юрий Биктуганов, два замгубернатора, советник вице-губернатора и два депутата. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Биктуганов, работаюший в свердловском правительстве с 2011 года, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Такую же награду присвоили Денису Лякишеву, советнику политического вице-губернатора Олега Чемезова, «силовому» замгубернатора Азату Салихову и первому заместителю главы региона Алексею Шмыкову. За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу медали также получили первый зампред регионального заксобрания Дмитрий Жуков и его коллега Михаил Клименко. В списке награжденных и врачи — доцент Уральского государственного медицинского университета Федор Брезгин, студент УгМУ и медбрат «Военного клинического госпиталя» Арсений Кисляков, ассистент УгМУ Кирилл Кубасов. За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медпомощи в экстремальных условиях, им вручили медали Луки Крымского.