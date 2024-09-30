На создание мобилизационного резерва ВС РФ в бюджете выделили 14 млрд рублей

30 сентября 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Создание мобилизационного людского резерва Вооруженных Сил России в 2025—2027 годах будет финансироваться на уровне 14 млрд рублей ежегодно. Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Бюджет РФ на 2025—2027 годы В бюджете России предусмотрены средства в размере более 14 млрд рублей ежегодно на создание мобилизационного резерва Вооруженных сил РФ. Эта информация содержится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета. «Создание мобилизационного людского резерва Вооруженных сил Российской Федерации: в 2025—2027 годах — 14 030,4 млн рублей ежегодно», — указано в документе, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности. Помимо этого, в бюджетных ассигнованиях по разделу «Национальная оборона» предусмотрены также значительные средства: планируется, что в 2025 году они достигнут 13 млрд рублей. В 2026 году сократятся до 12 млрд рублей, а в 2027 году вырастут снова до 13 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В бюджете России предусмотрены средства в размере более 14 млрд рублей ежегодно на создание мобилизационного резерва Вооруженных сил РФ. Эта информация содержится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета. «Создание мобилизационного людского резерва Вооруженных сил Российской Федерации: в 2025—2027 годах — 14 030,4 млн рублей ежегодно», — указано в документе, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности. Помимо этого, в бюджетных ассигнованиях по разделу «Национальная оборона» предусмотрены также значительные средства: планируется, что в 2025 году они достигнут 13 млрд рублей. В 2026 году сократятся до 12 млрд рублей, а в 2027 году вырастут снова до 13 млрд рублей.