На создание мобилизационного резерва ВС РФ в бюджете выделили 14 млрд рублей

В бюджете России предусмотрены средства в размере более 14 млрд рублей ежегодно на создание мобилизационного резерва Вооруженных сил РФ. Эта информация содержится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета.
«Создание мобилизационного людского резерва Вооруженных сил Российской Федерации: в 2025—2027 годах — 14 030,4 млн рублей ежегодно», — указано в документе, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности.
Помимо этого, в бюджетных ассигнованиях по разделу «Национальная оборона» предусмотрены также значительные средства: планируется, что в 2025 году они достигнут 13 млрд рублей. В 2026 году сократятся до 12 млрд рублей, а в 2027 году вырастут снова до 13 млрд рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В бюджете России предусмотрены средства в размере более 14 млрд рублей ежегодно на создание мобилизационного резерва Вооруженных сил РФ. Эта информация содержится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета. «Создание мобилизационного людского резерва Вооруженных сил Российской Федерации: в 2025—2027 годах — 14 030,4 млн рублей ежегодно», — указано в документе, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности. Помимо этого, в бюджетных ассигнованиях по разделу «Национальная оборона» предусмотрены также значительные средства: планируется, что в 2025 году они достигнут 13 млрд рублей. В 2026 году сократятся до 12 млрд рублей, а в 2027 году вырастут снова до 13 млрд рублей.