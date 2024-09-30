На создание мобилизационного резерва ВС РФ в бюджете выделили 14 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад Победы на Красной Площади в Москве. 9 мая 2024, марш, участники сво, военнослужащие вс рф, парад победы москва 2024
Создание мобилизационного людского резерва Вооруженных Сил России в 2025—2027 годах будет финансироваться на уровне 14 млрд рублей ежегодно. Фото:
новость из сюжета
Бюджет РФ на 2025—2027 годы

В бюджете России предусмотрены средства в размере более 14 млрд рублей ежегодно на создание мобилизационного резерва Вооруженных сил РФ. Эта информация содержится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета.

«Создание мобилизационного людского резерва Вооруженных сил Российской Федерации: в 2025—2027 годах — 14 030,4 млн рублей ежегодно», — указано в документе, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности.

Помимо этого, в бюджетных ассигнованиях по разделу «Национальная оборона» предусмотрены также значительные средства: планируется, что в 2025 году они достигнут 13 млрд рублей. В 2026 году сократятся до 12 млрд рублей, а в 2027 году вырастут снова до 13 млрд рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В бюджете России предусмотрены средства в размере более 14 млрд рублей ежегодно на создание мобилизационного резерва Вооруженных сил РФ. Эта информация содержится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета. «Создание мобилизационного людского резерва Вооруженных сил Российской Федерации: в 2025—2027 годах — 14 030,4 млн рублей ежегодно», — указано в документе, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности. Помимо этого, в бюджетных ассигнованиях по разделу «Национальная оборона» предусмотрены также значительные средства: планируется, что в 2025 году они достигнут 13 млрд рублей. В 2026 году сократятся до 12 млрд рублей, а в 2027 году вырастут снова до 13 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...