Проект линии челябинского метротрама прошел госэкспертизу

23 сентября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Заключение получено на сооружение стартового котлована на улице Косарева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Проект строительства части линии метротрама в Челябинске прошел государственную экспертизу. Как следует из Единого госреестра заключений, положительное заключение получено на сооружение стартового котлована на линии «Север-Юг». «Строительство линии скоростного транспорта в городе Челябинске. Линия «Север-Юг» Этап » Сооружение и оснащение стартового котлована для щитовой проходки тоннелей. Результаты экспертизы: положительное заключение», — отмечено в документе. Котлован будут рыть на улице Косарева, которая в проектной документации обозначена в качестве площадки № 106. Документацию проверяло московское Главное управление госэкспертизы. Документацию совместно подготовили несколько организаций. В их числе есть Научно-инженерный центр тоннельной ассоциации, Московский НИИ типологии, экспериментального проектирования и еще четыре компании из Москвы, Перми и Екатеринбурга. Метротрам сдадут в эксплуатацию в 2026 году. Проект включает в себя две линии: «Север — Юг» и «Запад — Восток». Строительство линии «Север — Юг» стартовало в 2023 году. Линию оснастят наземными станциями на улицах Овчинникова, Косарева, Каслинской, проспекте Победы. Еще одной станцией станет «Торговый центр». Проект вызвал ряд нареканий со стороны владельцев участков, изъятых под стройку. Споры перешли в судебную плоскость. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проект строительства части линии метротрама в Челябинске прошел государственную экспертизу. Как следует из Единого госреестра заключений, положительное заключение получено на сооружение стартового котлована на линии «Север-Юг». «Строительство линии скоростного транспорта в городе Челябинске. Линия «Север-Юг» Этап » Сооружение и оснащение стартового котлована для щитовой проходки тоннелей. Результаты экспертизы: положительное заключение», — отмечено в документе. Котлован будут рыть на улице Косарева, которая в проектной документации обозначена в качестве площадки № 106. Документацию проверяло московское Главное управление госэкспертизы. Документацию совместно подготовили несколько организаций. В их числе есть Научно-инженерный центр тоннельной ассоциации, Московский НИИ типологии, экспериментального проектирования и еще четыре компании из Москвы, Перми и Екатеринбурга. Метротрам сдадут в эксплуатацию в 2026 году. Проект включает в себя две линии: «Север — Юг» и «Запад — Восток». Строительство линии «Север — Юг» стартовало в 2023 году. Линию оснастят наземными станциями на улицах Овчинникова, Косарева, Каслинской, проспекте Победы. Еще одной станцией станет «Торговый центр». Проект вызвал ряд нареканий со стороны владельцев участков, изъятых под стройку. Споры перешли в судебную плоскость.