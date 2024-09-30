Глава НАТО решил не прислушиваться к сигналам Путина из ядерной доктрины

Столтенберг: в НАТО не увидели изменений в ядерной доктрине России
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НАТО. stock, Йенс Столтенберг, stock
НАТО не будет менять свой подход, заявил Столтенберг Фото:

НАТО не обнаружил изменений в ядерной доктрине России, которые бы потребовали реакции со стороны альянса. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО не зафиксировала изменений в ядерной доктрине России», — передает слова Столтенберга AOL. Он подчеркнул, что в альянсе не заметили именно тех перемен, которые могли бы потребовать иных действий от НАТО.

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НАТО не обнаружил изменений в ядерной доктрине России, которые бы потребовали реакции со стороны альянса. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «НАТО не зафиксировала изменений в ядерной доктрине России», — передает слова Столтенберга AOL. Он подчеркнул, что в альянсе не заметили именно тех перемен, которые могли бы потребовать иных действий от НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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