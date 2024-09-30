Глава НАТО решил не прислушиваться к сигналам Путина из ядерной доктрины

НАТО не будет менять свой подход, заявил Столтенберг
НАТО не обнаружил изменений в ядерной доктрине России, которые бы потребовали реакции со стороны альянса. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«НАТО не зафиксировала изменений в ядерной доктрине России», — передает слова Столтенберга AOL. Он подчеркнул, что в альянсе не заметили именно тех перемен, которые могли бы потребовать иных действий от НАТО.
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