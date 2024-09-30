Глава НАТО решил не прислушиваться к сигналам Путина из ядерной доктрины

Столтенберг: в НАТО не увидели изменений в ядерной доктрине России

30 сентября 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

НАТО не будет менять свой подход, заявил Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО не обнаружил изменений в ядерной доктрине России, которые бы потребовали реакции со стороны альянса. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «НАТО не зафиксировала изменений в ядерной доктрине России», — передает слова Столтенберга AOL. Он подчеркнул, что в альянсе не заметили именно тех перемен, которые могли бы потребовать иных действий от НАТО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО не обнаружил изменений в ядерной доктрине России, которые бы потребовали реакции со стороны альянса. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «НАТО не зафиксировала изменений в ядерной доктрине России», — передает слова Столтенберга AOL. Он подчеркнул, что в альянсе не заметили именно тех перемен, которые могли бы потребовать иных действий от НАТО.