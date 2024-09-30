Путин поблагодарил двух сотрудников «Крокус Сити Холла»

30 сентября 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Два сотрудника «Крокуса» были отблагодарены лично Путиным Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Президент России Владимир Путин поблагодарил двух сотрудников «Крокус Сити Холла» за за самоотверженные и решительные действия, проявленные в экстремальных условиях. Распоряжение главы государства опубликовано на портале официального опубликования правовых актов. «За самоотверженные и решительные действия, проявленные в экстремальных условиях, объявить благодарность Президента Российской Федерации Софии Мейер и Алексею Осанушкову», — сказано в документе. Благодарность Владимира Путина получили администратор ложи административно-хозяйственного отдела филиала «Крокуса», а так же контролер пропускного отдела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поблагодарил двух сотрудников «Крокус Сити Холла» за за самоотверженные и решительные действия, проявленные в экстремальных условиях. Распоряжение главы государства опубликовано на портале официального опубликования правовых актов. «За самоотверженные и решительные действия, проявленные в экстремальных условиях, объявить благодарность Президента Российской Федерации Софии Мейер и Алексею Осанушкову», — сказано в документе. Благодарность Владимира Путина получили администратор ложи административно-хозяйственного отдела филиала «Крокуса», а так же контролер пропускного отдела.