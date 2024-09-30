Путин поблагодарил двух сотрудников «Крокус Сити Холла»

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Два сотрудника «Крокуса» были отблагодарены лично Путиным Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Президент России Владимир Путин поблагодарил двух сотрудников «Крокус Сити Холла» за за самоотверженные и решительные действия, проявленные в экстремальных условиях. Распоряжение главы государства опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.

«За самоотверженные и решительные действия, проявленные в экстремальных условиях, объявить благодарность Президента Российской Федерации Софии Мейер и Алексею Осанушкову», — сказано в документе. Благодарность Владимира Путина получили администратор ложи административно-хозяйственного отдела филиала «Крокуса», а так же контролер пропускного отдела.

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Президент России Владимир Путин поблагодарил двух сотрудников «Крокус Сити Холла» за за самоотверженные и решительные действия, проявленные в экстремальных условиях. Распоряжение главы государства опубликовано на портале официального опубликования правовых актов. «За самоотверженные и решительные действия, проявленные в экстремальных условиях, объявить благодарность Президента Российской Федерации Софии Мейер и Алексею Осанушкову», — сказано в документе. Благодарность Владимира Путина получили администратор ложи административно-хозяйственного отдела филиала «Крокуса», а так же контролер пропускного отдела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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