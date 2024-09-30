Президент России Владимир Путин поблагодарил двух сотрудников «Крокус Сити Холла» за за самоотверженные и решительные действия, проявленные в экстремальных условиях. Распоряжение главы государства опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.
«За самоотверженные и решительные действия, проявленные в экстремальных условиях, объявить благодарность Президента Российской Федерации Софии Мейер и Алексею Осанушкову», — сказано в документе. Благодарность Владимира Путина получили администратор ложи административно-хозяйственного отдела филиала «Крокуса», а так же контролер пропускного отдела.
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