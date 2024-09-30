Свердловскую школьницу, найденную с пробитой головой, выписали из больницы

30 сентября 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Школьнице предстоит пройти реабилитацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Мостовском нашли 12-летнюю школьницу в тяжелом состоянии Девочка из поселка Мостовской (Верхняя Пышма), на которую напал 15-летний подросток и проломил ей голову, выписана из больницы. Школьница уже идет на поправку. Об этом URA.RU рассказали родные пострадавшей. «Ее выписали. Идет на поправку, но сейчас надо будет реабилитацию проходить», — сказал родственник. По его словам, следователи уже приступили к допросу малолетней. Покушение на девочку подросток совершил 15 сентября. По предварительным данным, он из личной неприязни напал с камнем на знакомую, а после оттащил ее в кювет в лесу. После этого спасатели вышли на поиски ребенка. Через некоторое время ее обнаружили без сознания и передали медикам. Школьницу прооперировали в больнице №9 в Екатеринбурге. Подробности о случившемся — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девочка из поселка Мостовской (Верхняя Пышма), на которую напал 15-летний подросток и проломил ей голову, выписана из больницы. Школьница уже идет на поправку. Об этом URA.RU рассказали родные пострадавшей. «Ее выписали. Идет на поправку, но сейчас надо будет реабилитацию проходить», — сказал родственник. По его словам, следователи уже приступили к допросу малолетней. Покушение на девочку подросток совершил 15 сентября. По предварительным данным, он из личной неприязни напал с камнем на знакомую, а после оттащил ее в кювет в лесу. После этого спасатели вышли на поиски ребенка. Через некоторое время ее обнаружили без сознания и передали медикам. Школьницу прооперировали в больнице №9 в Екатеринбурге. Подробности о случившемся — в отдельном сюжете URA.RU.