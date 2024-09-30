Свердловскую школьницу, найденную с пробитой головой, выписали из больницы

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Клинический институт мозга. Березовский, койка, лечение, больничная палата, медицина, здравоохранение, больница
Школьнице предстоит пройти реабилитацию Фото:
новость из сюжета
В Мостовском нашли 12-летнюю школьницу в тяжелом состоянии

Девочка из поселка Мостовской (Верхняя Пышма), на которую напал 15-летний подросток и проломил ей голову, выписана из больницы. Школьница уже идет на поправку. Об этом URA.RU рассказали родные пострадавшей.

«Ее выписали. Идет на поправку, но сейчас надо будет реабилитацию проходить», — сказал родственник. По его словам, следователи уже приступили к допросу малолетней.

Покушение на девочку подросток совершил 15 сентября. По предварительным данным, он из личной неприязни напал с камнем на знакомую, а после оттащил ее в кювет в лесу. После этого спасатели вышли на поиски ребенка. Через некоторое время ее обнаружили без сознания и передали медикам. Школьницу прооперировали в больнице №9 в Екатеринбурге. Подробности о случившемся — в отдельном сюжете URA.RU.

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Девочка из поселка Мостовской (Верхняя Пышма), на которую напал 15-летний подросток и проломил ей голову, выписана из больницы. Школьница уже идет на поправку. Об этом URA.RU рассказали родные пострадавшей. «Ее выписали. Идет на поправку, но сейчас надо будет реабилитацию проходить», — сказал родственник. По его словам, следователи уже приступили к допросу малолетней. Покушение на девочку подросток совершил 15 сентября. По предварительным данным, он из личной неприязни напал с камнем на знакомую, а после оттащил ее в кювет в лесу. После этого спасатели вышли на поиски ребенка. Через некоторое время ее обнаружили без сознания и передали медикам. Школьницу прооперировали в больнице №9 в Екатеринбурге. Подробности о случившемся — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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