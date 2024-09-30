Путин наградил за добросовестную работу пермского ветеринара

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание начальнику ГБУВПК «Добрянская станция по борьбе с болезнями животных» Минигарею Галикееву. Об этом стало известно из указа президента.
«За заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный ветеринарный врач РФ“ Минигарею Галикееву. Он является начальником ГБУВПК „Добрянская станция по борьбе с болезнями животных“», — говорится в документе. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее URA.RU рассказывало, что президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» профессора и заведующего кафедрой пермского госуниверситета Валерия Черешнева. Почетной награды он был удостоен за вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!