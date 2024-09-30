Путин наградил за добросовестную работу пермского ветеринара

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Минигарею Галикееву присвоили почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ»
Минигарею Галикееву присвоили почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ» Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание начальнику ГБУВПК «Добрянская станция по борьбе с болезнями животных» Минигарею Галикееву. Об этом стало известно из указа президента.

«За заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный ветеринарный врач РФ“ Минигарею Галикееву. Он является начальником ГБУВПК „Добрянская станция по борьбе с болезнями животных“», — говорится в документе. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее URA.RU рассказывало, что президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» профессора и заведующего кафедрой пермского госуниверситета Валерия Черешнева. Почетной награды он был удостоен за вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу.

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Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание начальнику ГБУВПК «Добрянская станция по борьбе с болезнями животных» Минигарею Галикееву. Об этом стало известно из указа президента. «За заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный ветеринарный врач РФ“ Минигарею Галикееву. Он является начальником ГБУВПК „Добрянская станция по борьбе с болезнями животных“», — говорится в документе. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее URA.RU рассказывало, что президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» профессора и заведующего кафедрой пермского госуниверситета Валерия Черешнева. Почетной награды он был удостоен за вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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