Белорусские пограничники посадили беспилотник на границе с Литвой

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Беспилотник найден в 100 метрах от границы Фото:

Военные пограничного отряда Беларуси принудительно посадили беспилотник в 100 метрах от границы с Литвой. Об этом сообщает Госпогранкомитет Белоруссии. Ведомство уточняет, что на месте падения беспилотника найден смартфон, проводится проверка в отношении владельца БПЛА и телефона.

«Военнослужащие Лидского погранотряда <…> в ста метрах от белорусско-литовской границы выявили беспилотник. Пограничники с использованием штатного вооружения произвели принудительную посадку мультикоптера», — сообщает ведомство на своем официальном сайте. Теперь начато расследование против владельца беспилотника и дрона.

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Военные пограничного отряда Беларуси принудительно посадили беспилотник в 100 метрах от границы с Литвой. Об этом сообщает Госпогранкомитет Белоруссии. Ведомство уточняет, что на месте падения беспилотника найден смартфон, проводится проверка в отношении владельца БПЛА и телефона. «Военнослужащие Лидского погранотряда <…> в ста метрах от белорусско-литовской границы выявили беспилотник. Пограничники с использованием штатного вооружения произвели принудительную посадку мультикоптера», — сообщает ведомство на своем официальном сайте. Теперь начато расследование против владельца беспилотника и дрона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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