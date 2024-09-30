Белорусские пограничники посадили беспилотник на границе с Литвой

30 сентября 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Беспилотник найден в 100 метрах от границы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военные пограничного отряда Беларуси принудительно посадили беспилотник в 100 метрах от границы с Литвой. Об этом сообщает Госпогранкомитет Белоруссии. Ведомство уточняет, что на месте падения беспилотника найден смартфон, проводится проверка в отношении владельца БПЛА и телефона. «Военнослужащие Лидского погранотряда <…> в ста метрах от белорусско-литовской границы выявили беспилотник. Пограничники с использованием штатного вооружения произвели принудительную посадку мультикоптера», — сообщает ведомство на своем официальном сайте. Теперь начато расследование против владельца беспилотника и дрона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные пограничного отряда Беларуси принудительно посадили беспилотник в 100 метрах от границы с Литвой. Об этом сообщает Госпогранкомитет Белоруссии. Ведомство уточняет, что на месте падения беспилотника найден смартфон, проводится проверка в отношении владельца БПЛА и телефона. «Военнослужащие Лидского погранотряда <…> в ста метрах от белорусско-литовской границы выявили беспилотник. Пограничники с использованием штатного вооружения произвели принудительную посадку мультикоптера», — сообщает ведомство на своем официальном сайте. Теперь начато расследование против владельца беспилотника и дрона.