Израиль предупредил США о намерении начать военную операцию

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, военные, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Военные Израиля проведут рейды по территории Ливана, сообщает TWP Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Израиль планирует начать военную ограниченную операцию на территории Ливана. Об этом страна предупредила Соединенные Штаты, сообщает The Washington Post. Цель операции — зачистка военной инфраструктуры «Хезболлы».

«Израильские силы проведут небольшие рейды по территории Ливана в понедельник, согласно израильскому представителю, знакомому с ситуацией, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить чувствительную военную операцию», — сообщает издание. По его данным, предупреждение было послано прямиком в США. На данный момент посольство Штатов в Бейруте находится в контакте с авиакомпаниями для эвакуации граждан США из Ливана.

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Израиль планирует начать военную ограниченную операцию на территории Ливана. Об этом страна предупредила Соединенные Штаты, сообщает The Washington Post. Цель операции — зачистка военной инфраструктуры «Хезболлы». «Израильские силы проведут небольшие рейды по территории Ливана в понедельник, согласно израильскому представителю, знакомому с ситуацией, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить чувствительную военную операцию», — сообщает издание. По его данным, предупреждение было послано прямиком в США. На данный момент посольство Штатов в Бейруте находится в контакте с авиакомпаниями для эвакуации граждан США из Ливана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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