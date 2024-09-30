Израиль предупредил США о намерении начать военную операцию

Израиль планирует начать военную ограниченную операцию на территории Ливана. Об этом страна предупредила Соединенные Штаты, сообщает The Washington Post. Цель операции — зачистка военной инфраструктуры «Хезболлы».
«Израильские силы проведут небольшие рейды по территории Ливана в понедельник, согласно израильскому представителю, знакомому с ситуацией, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить чувствительную военную операцию», — сообщает издание. По его данным, предупреждение было послано прямиком в США. На данный момент посольство Штатов в Бейруте находится в контакте с авиакомпаниями для эвакуации граждан США из Ливана.
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Израиль планирует начать военную ограниченную операцию на территории Ливана. Об этом страна предупредила Соединенные Штаты, сообщает The Washington Post. Цель операции — зачистка военной инфраструктуры «Хезболлы». «Израильские силы проведут небольшие рейды по территории Ливана в понедельник, согласно израильскому представителю, знакомому с ситуацией, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить чувствительную военную операцию», — сообщает издание. По его данным, предупреждение было послано прямиком в США. На данный момент посольство Штатов в Бейруте находится в контакте с авиакомпаниями для эвакуации граждан США из Ливана.