Израиль предупредил США о намерении начать военную операцию

30 сентября 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

Военные Израиля проведут рейды по территории Ливана, сообщает TWP Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Израиль планирует начать военную ограниченную операцию на территории Ливана. Об этом страна предупредила Соединенные Штаты, сообщает The Washington Post. Цель операции — зачистка военной инфраструктуры «Хезболлы». «Израильские силы проведут небольшие рейды по территории Ливана в понедельник, согласно израильскому представителю, знакомому с ситуацией, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить чувствительную военную операцию», — сообщает издание . По его данным, предупреждение было послано прямиком в США. На данный момент посольство Штатов в Бейруте находится в контакте с авиакомпаниями для эвакуации граждан США из Ливана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль планирует начать военную ограниченную операцию на территории Ливана. Об этом страна предупредила Соединенные Штаты, сообщает The Washington Post. Цель операции — зачистка военной инфраструктуры «Хезболлы». «Израильские силы проведут небольшие рейды по территории Ливана в понедельник, согласно израильскому представителю, знакомому с ситуацией, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить чувствительную военную операцию», — сообщает издание. По его данным, предупреждение было послано прямиком в США. На данный момент посольство Штатов в Бейруте находится в контакте с авиакомпаниями для эвакуации граждан США из Ливана.