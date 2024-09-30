Сотрудники пермских мэрий пройдут курсы по привлечению инвестиций

С 1 октября в Перми начинается программа профессиональной подготовки «Развитие муниципальных инвестиционных команд» для специалистов администраций территорий региона. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.
«Программа предназначена для специалистов администраций территорий Прикамья, работающих в сферах инфраструктуры, земельных отношений, инвестиций и в экономических блоках. Ее цель — повысить квалификацию специалистов, чтобы они могли эффективнее взаимодействовать с бизнесом и привлекать инвестиции в свои регионы», — говорится на сайте регионального правительства.
Организатор программы — Агентство инвестиционного развития Пермского края. В курсе примут участие более 120 специалистов из администраций 43 территорий Прикамья. Экспертами выступят преподаватели пермских и московских вузов, руководители региональных и муниципальных органов власти в области земельных и имущественных отношений, инфраструктуры и инвестиционного развития.
Первый этап образовательной программы пройдет с 1 по 5 октября. Участники изучат приоритеты и направления развития территорий, инвестиционные проекты, привлечение инвестиций в регионы, роль муниципалитетов в этом процессе, основы финансового менеджмента и проектного финансирования. Состоятся также деловые игры, семинары и практические занятия. Между модулями участники подготовят проекты по развитию инвестиционного потенциала территорий.
С 29 октября по 1 ноября состоится второй этап программы. Он будет посвящен работе в муниципальных управленческих командах, навыкам руководителей и основам публичных выступлений и презентаций. Завершится программа обсуждением подготовленных участниками проектов.
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