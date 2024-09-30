В метро Екатеринбурга квадробер на четвереньках перепугал пассажиров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург , маска, квадробер, кошачья маска
Квадробер терся об ноги пассажиров (архивное фото) Фото:

В метро Екатеринбурга днем 30 сентября подросток-квадробер напугал пассажиров, приставая и ласкаясь об их ноги. Он имитировал кошку. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«В вагон на четвереньках забежал подросток в костюме кошки. Похоже, что это один из представителей квадроберов. Парень мяукал и терся об ноги пассажиров, а некоторых такое поведение испугало», — сказал собеседник. Несмотря на это, горожане спокойно восприняли действия подростка, не сделав ему замечания.

Квадробика подразумевает под собой переодевания в различных зверей и занятия спортом на свежем воздухе, передвигаясь на четвереньках (прим. URA.RU). Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге в 14 раз выросли продажи атрибутов для квадробики — масок, перчаток, хвостов. Полный набор для имитирования животного в среднем стоит 1800 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В метро Екатеринбурга днем 30 сентября подросток-квадробер напугал пассажиров, приставая и ласкаясь об их ноги. Он имитировал кошку. Об этом URA.RU рассказал читатель. «В вагон на четвереньках забежал подросток в костюме кошки. Похоже, что это один из представителей квадроберов. Парень мяукал и терся об ноги пассажиров, а некоторых такое поведение испугало», — сказал собеседник. Несмотря на это, горожане спокойно восприняли действия подростка, не сделав ему замечания. Квадробика подразумевает под собой переодевания в различных зверей и занятия спортом на свежем воздухе, передвигаясь на четвереньках (прим. URA.RU). Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге в 14 раз выросли продажи атрибутов для квадробики — масок, перчаток, хвостов. Полный набор для имитирования животного в среднем стоит 1800 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...