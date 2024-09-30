В метро Екатеринбурга квадробер на четвереньках перепугал пассажиров. Видео

30 сентября 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

Квадробер терся об ноги пассажиров (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В метро Екатеринбурга днем 30 сентября подросток-квадробер напугал пассажиров, приставая и ласкаясь об их ноги. Он имитировал кошку. Об этом URA.RU рассказал читатель. «В вагон на четвереньках забежал подросток в костюме кошки. Похоже, что это один из представителей квадроберов. Парень мяукал и терся об ноги пассажиров, а некоторых такое поведение испугало», — сказал собеседник. Несмотря на это, горожане спокойно восприняли действия подростка, не сделав ему замечания. Квадробика подразумевает под собой переодевания в различных зверей и занятия спортом на свежем воздухе, передвигаясь на четвереньках (прим. URA.RU). Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге в 14 раз выросли продажи атрибутов для квадробики — масок, перчаток, хвостов. Полный набор для имитирования животного в среднем стоит 1800 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В метро Екатеринбурга днем 30 сентября подросток-квадробер напугал пассажиров, приставая и ласкаясь об их ноги. Он имитировал кошку. Об этом URA.RU рассказал читатель. «В вагон на четвереньках забежал подросток в костюме кошки. Похоже, что это один из представителей квадроберов. Парень мяукал и терся об ноги пассажиров, а некоторых такое поведение испугало», — сказал собеседник. Несмотря на это, горожане спокойно восприняли действия подростка, не сделав ему замечания. Квадробика подразумевает под собой переодевания в различных зверей и занятия спортом на свежем воздухе, передвигаясь на четвереньках (прим. URA.RU). Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге в 14 раз выросли продажи атрибутов для квадробики — масок, перчаток, хвостов. Полный набор для имитирования животного в среднем стоит 1800 рублей.