Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы бойцов спецназа «Ахмат» в зону специальной военной операции на Украине. Видео с моментом отправки было опубликовано в его telegram-канале.
«Перед отправкой на СВО каждый из бойцов прекрасно освоил различные дисциплины по тактической и огневой подготовке, полевой медицине, топографии и ориентированию, стрельбе из гранатомета и снайпингу», — написал Кадыров в сообщении. Подготовка проходила на базе Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина в Гудермесе.
Бойцы спецназа «Ахмат» были оснащены качественной и современной экипировкой, предоставленной Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. В аэропорту их провожали высокопоставленные чиновники Чеченской Республики, включая Председателя Парламента Магомеда Даудова и министра внутренних дел Аслана Ирасханова, которые выразили благодарность бойцам за их патриотизм и пожелали скорейшей победы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.