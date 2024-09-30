Кадыров показал отправку войск «Ахмата» в зону СВО. Видео

Кадыров: очередная группа спецназа «Ахмат» направилась на СВО
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Кадыров сообщил, что новая группа спецназа "Ахмат" отправилась на СВО
Кадыров сообщил, что новая группа спецназа "Ахмат" отправилась на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы бойцов спецназа «Ахмат» в зону специальной военной операции на Украине. Видео с моментом отправки было опубликовано в его telegram-канале.

«Перед отправкой на СВО каждый из бойцов прекрасно освоил различные дисциплины по тактической и огневой подготовке, полевой медицине, топографии и ориентированию, стрельбе из гранатомета и снайпингу», — написал Кадыров в сообщении. Подготовка проходила на базе Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина в Гудермесе.

Бойцы спецназа «Ахмат» были оснащены качественной и современной экипировкой, предоставленной Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. В аэропорту их провожали высокопоставленные чиновники Чеченской Республики, включая Председателя Парламента Магомеда Даудова и министра внутренних дел Аслана Ирасханова, которые выразили благодарность бойцам за их патриотизм и пожелали скорейшей победы.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы бойцов спецназа «Ахмат» в зону специальной военной операции на Украине. Видео с моментом отправки было опубликовано в его telegram-канале. «Перед отправкой на СВО каждый из бойцов прекрасно освоил различные дисциплины по тактической и огневой подготовке, полевой медицине, топографии и ориентированию, стрельбе из гранатомета и снайпингу», — написал Кадыров в сообщении. Подготовка проходила на базе Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина в Гудермесе. Бойцы спецназа «Ахмат» были оснащены качественной и современной экипировкой, предоставленной Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. В аэропорту их провожали высокопоставленные чиновники Чеченской Республики, включая Председателя Парламента Магомеда Даудова и министра внутренних дел Аслана Ирасханова, которые выразили благодарность бойцам за их патриотизм и пожелали скорейшей победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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