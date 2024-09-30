Мама избитого в Узбекистане русского мальчика рассказала URA.RU о давлении со стороны школы и прокуратуры

В Узбекистане отрицают избиение учеников в джизакской школе за русский язык
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Узбекистане учительница избила школьника за разговор на русском языке
В Узбекистане учительница избила школьника за разговор на русском языке Фото:

В Ташкенте, столице Узбекистана, учитель применила насилие к школьнику за его просьбу говорить на русском языке. МИД РФ уже обратился к властям государства с просьбой дать правовую оценку этому инциденту. В Управлении образования Джизакской области Узбекистана опровергли избиение школьника по причине использования им русского языка. Мать пострадавшего мальчика поделилась с URA.RU своей версией произошедшего.

Образование и особенности здоровья

Мама мальчика рассказала, что он является инвалидом детства. Семья до 2022 года проживала в Хабаровске, где мальчик учился в школе №15. Мать утверждает, что если кто-то свяжется со школой, то обязательно получит положительные отзывы о ее сыне. Ребенок учился на отлично и имел хорошее поведение, а также занимался футболом в секции «Динамо».

Переезд в Санкт-Петербург

С сентября 2022 года мальчик начал учебу в школе №341 Невского района Санкт-Петербурга. Мама полагает, что даже за короткий период ее сын смог зарекомендовать себя в новой школе с положительной стороны.

Общение с другими семьями пострадавших

Матери мальчиков, которые подверглись избиениям, общаются по телефону и поддерживают друг друга в сложной ситуации. Они ощущают единую боль в связи с произошедшими событиями. Девочка, записавшая видео с инцидентом избиения, и ее мать сталкиваются с давлением со стороны участкового и администрации школы.

«К сожалению, не удалось записать телефонные разговоры, в которых поступали угрозы. Однако тот факт, что школа предоставила контакты, информацию о месте проживания и семейном положении, является неоспоримым. Более никто не владеет этой информацией», — заявила мать ребенка.

Проблемы с прокуратурой

Матери мальчиков обратились в областную прокуратуру, но столкнулись с проблемами. Им не выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу, необходимую для расследования дела, и вначале не хотели принимать заявление.

Лишь после того, как они упомянули о возможности обращения в СМИ, сотрудники прокуратуры согласились принять заявление, но не подписали копию. Несмотря на это, дело не получило должного внимания, и прокуратура проявила бездействие.

Медицинские осмотры и ухудшение состояния

27 сентября мальчика осмотрел врач в поликлинике, который зафиксировал ушибы и сотрясение мозга. Он направил их в областную больницу, но из-за длительного пребывания в прокуратуре им не удалось туда попасть. Состояние ребенка ухудшилось, и 29 сентября семье пришлось вызывать скорую помощь. Врачи экстренной службы тщательно осмотрели мальчика и предприняли необходимые меры. Они направили их на судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой пока не известны.

Ссадины на спине у школьника
Ссадины на спине у школьника
Фото:

Реакция школы на инцидент

«Сегодня, после выхода этой новости, руководство школы засуетилось и на нескольких автомобилях приехали к нам домой. До этого никто из школы  не связывались с нами, чтобы узнать о состоянии наших детей, и вели себя так, как будто ничего и не произошло. Разговор был очень длительным, и муж записывал его на диктофон. В этом разговоре классный руководитель 7»з» на вопрос моего мужа: «Почему в соседней школе не происходят такие случаи?», ответила: «Потому что там учатся только узбеки», — рассказал мама школьника.

Проблемы в школе

Мать мальчика отметила, что пострадавшие учатся лучше всех в своем классе, являются тихими и спокойными детьми, что делает происходящее еще более невыносимым для их семей. Она вспомнила, что когда-то школа №1 имени А.С. Пушкина была одной из лучших в области, но ее текущее руководство не заинтересовано в найме русскоязычных учителей, что негативно сказывается на качестве образования в русскоязычных классах.

Официальная позиция узбекской стороны

Управление образования Джизакской области Узбекистана опровергло сообщения об избиении русскоязычных учеников в школе. Инцидент в 7-м классе школы № 1 произошел из-за личного конфликта, не связанного с языком. Правоохранительные органы и учителя провели профилактическую беседу. Итоги разбирательства ожидаются позже.

Ответ матери на официальную позицию управления образования

Узбекские СМИ, по словам матери, уже активно отрицают обвинения в избиении детей на языковой почве. Они утверждают, что причина конфликта заключалась в личных разногласиях и произошла драка, а не преднамеренное избиение.

Однако никаких убедительных доказательств этим заявлениям не представлено. Дети, которые подверглись нападению, не говорят по-узбекски, а нападавшие не владеют русским языком. Между ними никогда не было общения, утверждается, что избиение произошло без каких-либо видимых причин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ташкенте, столице Узбекистана, учитель применила насилие к школьнику за его просьбу говорить на русском языке. МИД РФ уже обратился к властям государства с просьбой дать правовую оценку этому инциденту. В Управлении образования Джизакской области Узбекистана опровергли избиение школьника по причине использования им русского языка. Мать пострадавшего мальчика поделилась с URA.RU своей версией произошедшего. Образование и особенности здоровья Мама мальчика рассказала, что он является инвалидом детства. Семья до 2022 года проживала в Хабаровске, где мальчик учился в школе №15. Мать утверждает, что если кто-то свяжется со школой, то обязательно получит положительные отзывы о ее сыне. Ребенок учился на отлично и имел хорошее поведение, а также занимался футболом в секции «Динамо». Переезд в Санкт-Петербург С сентября 2022 года мальчик начал учебу в школе №341 Невского района Санкт-Петербурга. Мама полагает, что даже за короткий период ее сын смог зарекомендовать себя в новой школе с положительной стороны. Общение с другими семьями пострадавших Матери мальчиков, которые подверглись избиениям, общаются по телефону и поддерживают друг друга в сложной ситуации. Они ощущают единую боль в связи с произошедшими событиями. Девочка, записавшая видео с инцидентом избиения, и ее мать сталкиваются с давлением со стороны участкового и администрации школы. Проблемы с прокуратурой Матери мальчиков обратились в областную прокуратуру, но столкнулись с проблемами. Им не выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу, необходимую для расследования дела, и вначале не хотели принимать заявление. Лишь после того, как они упомянули о возможности обращения в СМИ, сотрудники прокуратуры согласились принять заявление, но не подписали копию. Несмотря на это, дело не получило должного внимания, и прокуратура проявила бездействие. Медицинские осмотры и ухудшение состояния 27 сентября мальчика осмотрел врач в поликлинике, который зафиксировал ушибы и сотрясение мозга. Он направил их в областную больницу, но из-за длительного пребывания в прокуратуре им не удалось туда попасть. Состояние ребенка ухудшилось, и 29 сентября семье пришлось вызывать скорую помощь. Врачи экстренной службы тщательно осмотрели мальчика и предприняли необходимые меры. Они направили их на судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой пока не известны. Реакция школы на инцидент Проблемы в школе Мать мальчика отметила, что пострадавшие учатся лучше всех в своем классе, являются тихими и спокойными детьми, что делает происходящее еще более невыносимым для их семей. Она вспомнила, что когда-то школа №1 имени А.С. Пушкина была одной из лучших в области, но ее текущее руководство не заинтересовано в найме русскоязычных учителей, что негативно сказывается на качестве образования в русскоязычных классах. Официальная позиция узбекской стороны Управление образования Джизакской области Узбекистана опровергло сообщения об избиении русскоязычных учеников в школе. Инцидент в 7-м классе школы № 1 произошел из-за личного конфликта, не связанного с языком. Правоохранительные органы и учителя провели профилактическую беседу. Итоги разбирательства ожидаются позже. Ответ матери на официальную позицию управления образования Узбекские СМИ, по словам матери, уже активно отрицают обвинения в избиении детей на языковой почве. Они утверждают, что причина конфликта заключалась в личных разногласиях и произошла драка, а не преднамеренное избиение. Однако никаких убедительных доказательств этим заявлениям не представлено. Дети, которые подверглись нападению, не говорят по-узбекски, а нападавшие не владеют русским языком. Между ними никогда не было общения, утверждается, что избиение произошло без каких-либо видимых причин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...