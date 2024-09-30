Каким будет октябрь в Свердловской области

Октябрь в Свердловской области будет теплее нормы на 1 градус
© Служба новостей «URA.RU»
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Осень в городе. Екатеринбург, желтые листья, золотая осень, природа
В октябре осень полноценно вступит в свои права Фото:

Октябрь в Свердловской области будет близок к средним значениям и даже чуть теплее обычного — на один градус. Предварительным прогнозом с URA.RU поделились в Уральском гидрометцентре.

«По Среднему Уралу среднемесячная температура воздуха +3…6 градусов, что на один градус выше нормы. Месячное количество осадков ожидается около нормы», — сказали синоптики.

Они пояснили, что среднемесячной температурой для Екатеринбурга считается +6 градусов в начале октября и -2 в конце месяца. По области — от +2,5 на юге и до -2 на севере. Среднемесячное количество осадков в Екатеринбурге в октябре составляет 41 мм, по области от 33 до 46 мм, а в горных районах — от 56 до 74 мм.

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Октябрь в Свердловской области будет близок к средним значениям и даже чуть теплее обычного — на один градус. Предварительным прогнозом с URA.RU поделились в Уральском гидрометцентре. «По Среднему Уралу среднемесячная температура воздуха +3…6 градусов, что на один градус выше нормы. Месячное количество осадков ожидается около нормы», — сказали синоптики. Они пояснили, что среднемесячной температурой для Екатеринбурга считается +6 градусов в начале октября и -2 в конце месяца. По области — от +2,5 на юге и до -2 на севере. Среднемесячное количество осадков в Екатеринбурге в октябре составляет 41 мм, по области от 33 до 46 мм, а в горных районах — от 56 до 74 мм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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