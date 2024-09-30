Каким будет октябрь в Свердловской области

Октябрь в Свердловской области будет теплее нормы на 1 градус

30 сентября 2024 в 23:25 Размер текста - 17 +

В октябре осень полноценно вступит в свои права Фото: Размик Закарян © URA.RU Октябрь в Свердловской области будет близок к средним значениям и даже чуть теплее обычного — на один градус. Предварительным прогнозом с URA.RU поделились в Уральском гидрометцентре. «По Среднему Уралу среднемесячная температура воздуха +3…6 градусов, что на один градус выше нормы. Месячное количество осадков ожидается около нормы», — сказали синоптики. Они пояснили, что среднемесячной температурой для Екатеринбурга считается +6 градусов в начале октября и -2 в конце месяца. По области — от +2,5 на юге и до -2 на севере. Среднемесячное количество осадков в Екатеринбурге в октябре составляет 41 мм, по области от 33 до 46 мм, а в горных районах — от 56 до 74 мм. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Октябрь в Свердловской области будет близок к средним значениям и даже чуть теплее обычного — на один градус. Предварительным прогнозом с URA.RU поделились в Уральском гидрометцентре. «По Среднему Уралу среднемесячная температура воздуха +3…6 градусов, что на один градус выше нормы. Месячное количество осадков ожидается около нормы», — сказали синоптики. Они пояснили, что среднемесячной температурой для Екатеринбурга считается +6 градусов в начале октября и -2 в конце месяца. По области — от +2,5 на юге и до -2 на севере. Среднемесячное количество осадков в Екатеринбурге в октябре составляет 41 мм, по области от 33 до 46 мм, а в горных районах — от 56 до 74 мм.