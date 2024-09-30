Суд оставил в СИЗО директора пермского «Треста №6» Сергея Микова

Владелец и директор пермского «Треста №6» Сергей Миков останется в СИЗО до 8 декабря. Такое решение принял Дзержинский районный суд.
«В суде рассмотрели ходатайство следствия СКР. Сергея Микова оставили в СИЗО до 8 декабря», — на делопроизводство ссылается Properm.
Микова обвинили в передаче крупной взятки главе управления капстроительства администрации Перми Ирине Чирковой. По версии силовиков, речь идет о сумме в 5,5 млн рублей. За эти деньги чиновница согласовала Микову отчетные документы, связанные с работами на трех социально-значимых объектах.
Чиркову и Микова задержали в августе. Защита бизнесмена просила избрать обвиняемому меру пресечения, не связанную с лишением свободы — домашний арест либо освобождение под залог. Пребывание Микова в СИЗО уже продляли.
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