Володин уточнил положения законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри (идеология, подразумевающая сознательный отказ от деторождения вообще — прим. URA.RU) не связан с отказом женщины от детей. Его слова передало РИА Новости.
«Речь идет о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка», — рассказал Володин в интервью агентству. По его словам, целью законопроекта является попытка пресечь деструктивный контент, который способен повлиять на решение человека о рождении детей.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, направленный на запрет пропаганды чайлдфри. Авторами инициативы выступили депутаты от «Единой России». В случае принятия законопроекта штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц, отметил один из авторов.
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