30 сентября 2024

Володин уточнил положения законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель Госдумы назвал чайлдфри социально опасным явлением
Председатель Госдумы назвал чайлдфри социально опасным явлением Фото:

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри (идеология, подразумевающая сознательный отказ от деторождения вообще — прим. URA.RU) не связан с отказом женщины от детей. Его слова передало РИА Новости.

«Речь идет о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка», — рассказал Володин в интервью агентству. По его словам, целью законопроекта является попытка пресечь деструктивный контент, который способен повлиять на решение человека о рождении детей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, направленный на запрет пропаганды чайлдфри. Авторами инициативы выступили депутаты от «Единой России». В случае принятия законопроекта штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц, отметил один из авторов.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри (идеология, подразумевающая сознательный отказ от деторождения вообще — прим. URA.RU) не связан с отказом женщины от детей. Его слова передало РИА Новости. «Речь идет о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка», — рассказал Володин в интервью агентству. По его словам, целью законопроекта является попытка пресечь деструктивный контент, который способен повлиять на решение человека о рождении детей. Ранее в Госдуму внесли законопроект, направленный на запрет пропаганды чайлдфри. Авторами инициативы выступили депутаты от «Единой России». В случае принятия законопроекта штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц, отметил один из авторов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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