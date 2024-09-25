Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри внесен в Госдуму

25 сентября 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

В России запретили пропаганду чайлдфри Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на запрет пропаганды чайлдфри. Авторами инициативы выступили депутаты от партии «Единая Россия». «Санкции в отношении тех, кто будет нарушать закон предложены и аналогичны тем, что уже сейчас действуют. Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц», — заявила депутат Эльвира Аиткулова. Ее слова цитирует официальный telegram-канал «Единой России». Законопроект классифицирует контент, формирующий негативное отношение к семье и детям, а также пропагандирующий чайлдфри, как деструктивный и требующий удаления. Предложенные наказания за распространение такого контента соответствуют существующим санкциям за пропаганду ЛГБТ и смены пола (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия никогда не будет трогать женщин, которые не хотят детей или не могут их иметь по ряду причин. Она также добавила, что запрет движения чайлдфри в РФ предусматривался как ответ на враждебный проект, пришедший из-за рубежа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на запрет пропаганды чайлдфри. Авторами инициативы выступили депутаты от партии «Единая Россия». «Санкции в отношении тех, кто будет нарушать закон предложены и аналогичны тем, что уже сейчас действуют. Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц», — заявила депутат Эльвира Аиткулова. Ее слова цитирует официальный telegram-канал «Единой России». Законопроект классифицирует контент, формирующий негативное отношение к семье и детям, а также пропагандирующий чайлдфри, как деструктивный и требующий удаления. Предложенные наказания за распространение такого контента соответствуют существующим санкциям за пропаганду ЛГБТ и смены пола (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия никогда не будет трогать женщин, которые не хотят детей или не могут их иметь по ряду причин. Она также добавила, что запрет движения чайлдфри в РФ предусматривался как ответ на враждебный проект, пришедший из-за рубежа.