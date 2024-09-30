Происшествия Пожары В Екатеринбурге загорелась машина с ребенком внутри. Фото, видео 01 октября 2024 в 02:24 Размер текста - 17 + Машину потушили за 10 минут (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге во дворе дома на ул. Рассветной, 6/2 (Кировский район) вспыхнула машина с ребенком внутри. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «В машине сидела маленькая девочка. Мама отошла взять сумки и в это время автомобиль загорелся», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам одного из очевидцев, ребенка успели вытащить, а пожар был потушен довольно быстро. На сайте ГУ МЧС по Свердловской области указано, что на этот вызов отправили шесть пожарных и одну единицу техники. Возгорание удалось ликвидировать за 10 минут. Горел Ford Focus на территории в четыре квадратных метра. telegram-канал «Екатеринбург с огоньком» Фото: telegram-канал «Екатеринбург с огоньком» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге во дворе дома на ул. Рассветной, 6/2 (Кировский район) вспыхнула машина с ребенком внутри. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «В машине сидела маленькая девочка. Мама отошла взять сумки и в это время автомобиль загорелся», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам одного из очевидцев, ребенка успели вытащить, а пожар был потушен довольно быстро. На сайте ГУ МЧС по Свердловской области указано, что на этот вызов отправили шесть пожарных и одну единицу техники. Возгорание удалось ликвидировать за 10 минут. Горел Ford Focus на территории в четыре квадратных метра. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям