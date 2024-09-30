В Екатеринбурге во дворе дома на ул. Рассветной, 6/2 (Кировский район) вспыхнула машина с ребенком внутри. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«В машине сидела маленькая девочка. Мама отошла взять сумки и в это время автомобиль загорелся», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам одного из очевидцев, ребенка успели вытащить, а пожар был потушен довольно быстро.
На сайте ГУ МЧС по Свердловской области указано, что на этот вызов отправили шесть пожарных и одну единицу техники. Возгорание удалось ликвидировать за 10 минут. Горел Ford Focus на территории в четыре квадратных метра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!