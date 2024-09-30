30 сентября 2024

В Екатеринбурге загорелась машина с ребенком внутри. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ПГТ Сосьва после пожара, последствия пожара в исправительной колонии. Свердловская область, сгоревший автомобиль
Машину потушили за 10 минут (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге во дворе дома на ул. Рассветной, 6/2 (Кировский район) вспыхнула машина с ребенком внутри. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«В машине сидела маленькая девочка. Мама отошла взять сумки и в это время автомобиль загорелся», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам одного из очевидцев, ребенка успели вытащить, а пожар был потушен довольно быстро.

На сайте ГУ МЧС по Свердловской области указано, что на этот вызов отправили шесть пожарных и одну единицу техники. Возгорание удалось ликвидировать за 10 минут. Горел Ford Focus на территории в четыре квадратных метра.

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В Екатеринбурге во дворе дома на ул. Рассветной, 6/2 (Кировский район) вспыхнула машина с ребенком внутри. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «В машине сидела маленькая девочка. Мама отошла взять сумки и в это время автомобиль загорелся», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам одного из очевидцев, ребенка успели вытащить, а пожар был потушен довольно быстро. На сайте ГУ МЧС по Свердловской области указано, что на этот вызов отправили шесть пожарных и одну единицу техники. Возгорание удалось ликвидировать за 10 минут. Горел Ford Focus на территории в четыре квадратных метра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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