Российский пилот на истребителе Су-35С произвел маневр, который ввел в ступор и сильно напугал летчика ВВС США на самолете F-16. По данным Минобороны России, американский борт был отправлен на перехват российского ракетоносца Ту-95 МС возле Аляски. Видео инцидента с плановым полетом стратегического бомбардировщика ВС РФ распространяется в соцсетях и мессенджерах.
Вашингтон уже пожаловался на действия российского летчика. «Самолеты NORAD совершили безопасный и дисциплинированный перехват российских военных судов в зоне ПВО Аляски. Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергало всех опасности», — написал генерал ВВС США Грегори Гийо в соцсети Х.
В Минобороны России ответили на заявление американского коллеги. В ведомстве считают, что полеты над нейтральными водами выполняются в полном соответствии с международными нормами.
По данным «Национальной службы новостей», недавнее крушение на Украине истребителя F-16 усилило вопросы союзников Киева к спешке в программе подготовки пилотов. Ранее четыре переданных ВСУ американских самолета были уничтожены одним точным залпом ВС РФ, напоминает RT.
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