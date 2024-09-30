30 сентября 2024

Пилот российского истребителя одним маневром испугал американского летчика F-16. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел над нейтральными водами Берингова моря
Инцидент произошел над нейтральными водами Берингова моря Фото:

Российский пилот на истребителе Су-35С произвел маневр, который ввел в ступор и сильно напугал летчика ВВС США на самолете F-16. По данным Минобороны России, американский борт был отправлен на перехват российского ракетоносца Ту-95 МС возле Аляски. Видео инцидента с плановым полетом стратегического бомбардировщика ВС РФ распространяется в соцсетях и мессенджерах.

Вашингтон уже пожаловался на действия российского летчика. «Самолеты NORAD совершили безопасный и дисциплинированный перехват российских военных судов в зоне ПВО Аляски. Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергало всех опасности», — написал генерал ВВС США Грегори Гийо в соцсети Х.

В Минобороны России ответили на заявление американского коллеги. В ведомстве считают, что полеты над нейтральными водами выполняются в полном соответствии с международными нормами.

По данным «Национальной службы новостей», недавнее крушение на Украине истребителя F-16 усилило вопросы союзников Киева к спешке в программе подготовки пилотов. Ранее четыре переданных ВСУ американских самолета были уничтожены одним точным залпом ВС РФ, напоминает RT.

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Российский пилот на истребителе Су-35С произвел маневр, который ввел в ступор и сильно напугал летчика ВВС США на самолете F-16. По данным Минобороны России, американский борт был отправлен на перехват российского ракетоносца Ту-95 МС возле Аляски. Видео инцидента с плановым полетом стратегического бомбардировщика ВС РФ распространяется в соцсетях и мессенджерах. Вашингтон уже пожаловался на действия российского летчика. «Самолеты NORAD совершили безопасный и дисциплинированный перехват российских военных судов в зоне ПВО Аляски. Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергало всех опасности», — написал генерал ВВС США Грегори Гийо в соцсети Х. В Минобороны России ответили на заявление американского коллеги. В ведомстве считают, что полеты над нейтральными водами выполняются в полном соответствии с международными нормами. По данным «Национальной службы новостей», недавнее крушение на Украине истребителя F-16 усилило вопросы союзников Киева к спешке в программе подготовки пилотов. Ранее четыре переданных ВСУ американских самолета были уничтожены одним точным залпом ВС РФ, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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