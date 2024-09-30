30 сентября 2024

«Что, *****, у нас с медициной»: свердловский депутат обвиняет в смерти знакомой скорую помощь

Чиновница из Североуральска Коптяева обвиняет медиков в смерти своей знакомой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, машина скорой помощи, скорая помощь
Скорая помощь приехала уже после того, как знакомая Коптяевой умерла Фото:

Депутат думы Североуральска (Свердловская область) Ольга Коптяева обвиняет в смерти своей знакомой бригаду скорой помощи. По ее словам, они два часа ехали к ее 77-летней соседке, которая задыхалась.

«Что, *****, у нас происходит с медициной? Сегодня в 10.00 поступил звонок в скорую помощь, где просили оказать срочную помощь женщине 77 лет, которая задыхалась. Бригада ехала два часа, в результате чего произошел летальный исход до приезда скорой помощи», — написала Коптяева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она уточнила, что врачей вызывал ее муж и просил о помощи. Супруг в момент трагедии растерялся, а того, кто бы мог оперативно отреагировать, дома у погибшей не было.

«Уходят реально хорошие люди. [Тетя] Галя была очень хорошей женщиной, соседкой, всегда позитивной, веселой, доброжелательной. Соболезную всем родным и близким», — добавила парламентарий в своем посте.

Корреспондент URA.RU обратился в свердловский минздрав за комментарием. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат думы Североуральска (Свердловская область) Ольга Коптяева обвиняет в смерти своей знакомой бригаду скорой помощи. По ее словам, они два часа ехали к ее 77-летней соседке, которая задыхалась. «Что, *****, у нас происходит с медициной? Сегодня в 10.00 поступил звонок в скорую помощь, где просили оказать срочную помощь женщине 77 лет, которая задыхалась. Бригада ехала два часа, в результате чего произошел летальный исход до приезда скорой помощи», — написала Коптяева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она уточнила, что врачей вызывал ее муж и просил о помощи. Супруг в момент трагедии растерялся, а того, кто бы мог оперативно отреагировать, дома у погибшей не было. «Уходят реально хорошие люди. [Тетя] Галя была очень хорошей женщиной, соседкой, всегда позитивной, веселой, доброжелательной. Соболезную всем родным и близким», — добавила парламентарий в своем посте. Корреспондент URA.RU обратился в свердловский минздрав за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...