30 сентября 2024

Груженная дровами «Газель» попала в ДТП возле СК «Зауралец» в Кургане. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганским полицейским еще предстоит установить обстоятельства аварии
Курганским полицейским еще предстоит установить обстоятельства аварии Фото:

В Кургане у спорткомплекса «Зауралец» произошло ДТП с участием «Газели», груженной дровами. О происшествии вечером 30 сентября рассказали очевидцы.

«ДТП с „Газелью“. Авария возле „Зауральца“», — сообщили подписчики группы «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах — отечественный грузовик на дороге и поврежденная иномарка, вылетевшая с проезжей части. Рядом остановилась еще она легковая машина.

Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в региональной Госавтоинспекции. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свежие новости каждый день в твоем телефоне — подпишитесь на telegram-канал «Курганистан» и читайте первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане у спорткомплекса «Зауралец» произошло ДТП с участием «Газели», груженной дровами. О происшествии вечером 30 сентября рассказали очевидцы. «ДТП с „Газелью“. Авария возле „Зауральца“», — сообщили подписчики группы «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах — отечественный грузовик на дороге и поврежденная иномарка, вылетевшая с проезжей части. Рядом остановилась еще она легковая машина. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в региональной Госавтоинспекции. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...