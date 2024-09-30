Курганским полицейским еще предстоит установить обстоятельства аварии
В Кургане у спорткомплекса «Зауралец» произошло ДТП с участием «Газели», груженной дровами. О происшествии вечером 30 сентября рассказали очевидцы.
«ДТП с „Газелью“. Авария возле „Зауральца“», — сообщили подписчики группы «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах — отечественный грузовик на дороге и поврежденная иномарка, вылетевшая с проезжей части. Рядом остановилась еще она легковая машина.
Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в региональной Госавтоинспекции. Ответ ожидается.
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